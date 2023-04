Calenda: Renzi ha provato a fregarci. “Ma stavolta lo ‘stai sereno’ non ha funzionato”

Resa dei conti nel Terzo Polo a colpi di tweet. A soffiare sul fuoco che da giorni anima Azione e Italia Viva è stamane niente meno che Carlo Calenda. “Matteo Renzi queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato – scrive su Twitter il leader di Azione – . Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo 'stai sereno’ non ha funzionato. Fine”. Un commento a un retroscena emerso sulla Stampa in cui a Renzi si attribuiva la frase “Calenda è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline".

La crisi esplosa nel Terzo polo Renzi-Calenda, prove di pace Ma resta la sfiducia reciproca

Oggetto del contendere sono quelle regole congressuali in vista di un possibile partito unico. Il testo approvato dal comitato politico delle due componenti: prove di pace, ma ancora la fiducia reciproca non c’è. Il timore di Calenda è che l’ex premier tenti di sfilarsi dal progetto, flirtando con il centrodestra. E magari provi a far saltare il banco in congresso per far eleggere un leader diverso dal numero uno di Azione (Sotto traccia si parla di Carlo Cottarelli, Lugi Marattin e Maria Elena Boschi).

"Ieri Iv ha confermato di voler deliberare lo scioglimento (con effetto 2024) solo dopo aver saputo il vincitore del congresso e di voler continuare a fare politica attraverso Iv almeno per tutto il '24", twitta Calenda. “Idem sul prendere impegni economici concreti vs nuovo partito. Noi invece eravamo pronti a prendere subito impegno su scioglimento e a girare tutte le risorse per fare la campagna delle Europee", aggiunge.

E ancora: "Abbiamo preso impegno con gli elettori di fare un partito unico, non una scatola vuota aggiuntiva. Nella proposta presentata vi erano (come in quella prima) tutti gli elementi di democrazia e contendibilità. Del resto a differenza di Iv, Azione ha fatto tutti i congressi comunali, provinciali, regionali, nazionali. Infine abbiamo preteso che vi fosse una clausola che riprendesse quella etica del Parlamento europeo sui conflitti di interesse. Questo è quanto. Il resto – conclude

Calenda - sono armi di distrazione di massa"

Pronta la replica di Italia Viva: "Carlo, nessuno ha mai pronunciato quelle frasi. Qui c'è il testo pronto: vuoi firmare o preferisci di no? Nessuna fregatura, guarda il documento sul serio".