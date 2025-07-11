Calenda, Boschi e i riformisti dem. Una “tenda riformista“ al convegno sul lavoro

La locandina dice già molto. Con i nomi affiancati del leader di Azione Carlo Calenda, di Maria Elena Boschi di Italia viva, dei riformisti Pd Giorgio Gori e Lia Quartapelle, del deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. In un pomeriggio milanese, a un convengo sul lavoro si è intravisto un pezzo di “tenda riformista“. Per ora, rappresentano forze politiche distinte, ma domani chissà. "Il progetto che deve contrapporsi alla destra non può trascurare le componenti riformiste che, purtroppo, sono uscite dal Pd – ha spiegato Gori – ma con le quali non abbiamo mai smesso di dialogare".

Sono quelle che partecipano al "progetto comune" Circolo Matteotti nato a Milano qualche mese fa proprio per riunire varie esperienze riformiste. È un po’ un fortino della minoranza interna alla leader Pd Elly Schlein, ma è anche qualcosa di diverso. E non è l’unica realtà a occupare quello spazio: un elenco parziale e in aggiornamento annovera i comitati dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, la Comunità democratica del senatore Pd Graziano Delrio, la Rete del deputato Paolo Ciani e dell’eurodeputato Marco Tarquinio e quella dei civici dell’assessore romano Alessandro Onorato. Un mare magnum che può fare da contrappeso a quel centro del centrodestra a cui ha invece accennato Pier Silvio Berlusconi.