Calabria, Occhiuto vuole il bis. La sfida con il 5 Stelle Tridico. "Reddito di dignità? Una fake news"

Roma, 20 settembre 2025 – Roberto Occhiuto, 56 anni, cosentino, vicesegretario di Forza Italia e già deputato e capogruppo azzurro alla Camera, dal 2021 era governatore della Calabria. Andava come un treno, poi ha ricevuto un avviso di garanzia, si è professato estraneo ai fatti e ha detto: vado avanti. Lo scorso 31 luglio a sorpresa si è dimesso, ricandidandosi. Quindi ha ripreso ad andare come un treno, ma in campagna elettorale, per il voto del 5 e 6 ottobre.

Presidente, come la stanno accogliendo in giro?

“Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima le direi che è addirittura migliore di quello del 2021”.

I sondaggi sono ottimisti. Lei?

“Sono convinto che, in Calabria come altrove, l’auspicio della sinistra di avere la propria rivincita su Meloni con le Regionali si infrangerà contro i risultati”.

Un miracolo già lo ha fatto: ha unito il centrosinistra. Contro di lei, con Tridico, si è riunito un campo larghissimo.

“Non ho timori. Anzi, ho la netta sensazione che quel campo largo nelle urne si restringerà di molto”.

Non ha timore neppure della loro proposta di un reddito di dignità regionale?

“È una fake news, semplicemente perché non si può fare”.

Spieghi il perché di questa sua convinzione.

“Un’iniziativa del genere non si potrebbe finanziare con i fondi europei e non ci sono altri fondi sufficienti per realizzarla. Dunque se un economista, quale Tridico è, dicesse una cosa del genere in un’aula universitaria, dovrebbe poi spiegare come è possibile che sia diventato professore...”.

È così sicuro sia un bluff?

“Legga bene la proposta: quando a sinistra dicono reddito di dignità, in realtà parlano altro che di tirocini. Tirocinanti io in Calabria ne ho ereditati circa 4mila dalla vecchia giunta di centrosinistra e con gran fatica li sto stabilizzando”.

Altro grande terreno di scontro è la sanità. Lei rivendica il lavoro fatto, anche come commissario straordinario. Per l’opposizione serve un freno ai suoi sfaceli.

“Che in Calabria la sanità non funzionasse è un dato, siamo commissariati da quindici anni. Gli ultimi tre commissari prima di me li aveva nominati il governo Conte. Il primo sosteneva di essere stato drogato prima delle interviste, il secondo disse in pieno Covid che per contagiarsi fosse necessario baciarsi con la lingua, il terzo era un questore, una brava persona, ma non ha investito un euro”.

Lei sarà ricordato per aver assunto i medici cubani.

“E per fortuna. Mi hanno preso in giro e ora li vorrebbero dappertutto. Ma in generale ho fatto 5mila assunzioni a fronte di 2,500 pensionamenti. Se non lo avessi fatto avremmo dovuto chiudere reparti in tutta la regione. Invece stiamo realizzando tre nuovi ospedali: Sibaritide, Vibo e Palmi”.

Se rieletto riprenderà il ruolo di commissario?

“Non ce ne sarà più bisogno. In questi anni abbiamo appianato i debiti e ricostruito una contabilità che in certe Asp si tramandava oralmente. Ora è tutto certificato, niente più commissari”.

È sotto inchiesta ma ha detto fin da subito di essere certo della sua innocenza. È così?

“Assolutamente sicuro. Non ho mai avuto condotte neanche lontanamente censurabili. La magistratura, e per fortuna, fa il suo lavoro. Chi amministra è sotto la lente, quindi può incappare in un avviso di garanzia. Nel mio caso la questione riguarda peraltro una società privata costituita nel 2016, nulla a che vedere con l’attività amministrativa. Sono del tutto fiducioso”.

Ma allora perché si è dimesso?

“Sono stati i calabresi a convincermi che fosse giusto. Vede, nei giorni successivi all’annuncio sull’inchiesta incontravo continuamente gente che mi diceva ’presidente vada avanti’, poi entravo in Regione il clima cambiava. La burocrazia è una bestia da domare, ho avuto il timore che tutto si fermasse in attesa di giudizio e non potevo permetterlo. Così ho deciso di dimettermi e di ricandidarmi”.

Dicono lei sia un maniaco della puntualità. In Regione la chiamano ’il settentrionale’.

“(ride, ndr) Prima di me gli appuntamenti erano elastici, sindaci e amministratori passavano i pomeriggi in sala d’attesa. Io se qualcuno arriva 10 minuti dopo non lo ricevo più. Lo reputo un fatto di civiltà, un rispetto per il tempo di tutti”.

Altra critica: è accusato di dare un’immagine solo positiva della Calabria, che invece ha tanti ed evidenti problemi.

“I problemi della Calabria li ho ben presenti e ne ho risolti più io in 4 anni che gli altri nei 40 precedenti. Detto ciò: credo che chi guida un territorio abbia il dovere di difenderne la dignità. Il politico calabrese tipo andava in tv a lamentarsi e piangere miseria. La mia idea è diversa: i problemi si risolvono in casa, e all’esterno si mostrano con orgoglio le nostre risorse”.

Con Tridico ve le date di santa ragione, poi se vi incontrate sono sorrisi e strette di mano.

“Siamo persone civili, è normale sia così. Tridico è un avversario politico e non un nemico. Io sto facendo campagna elettorale raccontando principalmente quello che ho fatto. Vado dappertutto. In tutte e cinque le province calabresi”.