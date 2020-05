Roma, 3 maggio 2020 - Continua il braccio di ferro tra Governo e Regione Calabria sulla fase 2 del Coronavirus in Italia. "Come Jole Santelli sa, giovedì è partita la lettera, l'invito che si è trasformato in una diffida e le procedure sono partite. Lei conosce bene le procedure, ha ancora tempo per ritirare l'ordinanza. Se non dovesse farlo, sa quello che succede quando parte una lettera che diffida dall'andare avanti rispetto a quell'ordinanza, ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ospite di SkyTg24. L'ordinanza regionale consente ai ristoratori la possibilità di aprire e approntare tavoli all'aperto, nonostante i divieti del Dpcm. Il ministro ha ricordato che la governatrice calabrese "nelle ultime due videoconferenze non si è presentata, nemmeno confrontata e questo non va bene. Io l'ho chiamata perché ci conosciamo da anni".

"Tutte le altre ordinanze che ci sono state trasmesse sono coerenti con il Dpcm e ringrazio gli altri presidenti di Regione per essersi raccordati e coordinati", ha continuato Boccia. "Ci sono alcuni dettagli di alcune ordinanze che andranno rivisti, penso a quello della Regione autonoma della Sardegna che dà ai sindaci gli strumenti per verificare se le funzioni religiose posso essere esercitate, ma non funziona così - ha pero' aggiunto -. Grande senso di responsabilità anche dal presidente dell'Anci Decaro perché per la prima volta nella storia i sindaci hanno chiesto di fare un passo indietro rispetto alla possibilità di emettere ordinanze sull'emergenza sanitaria del Covid-19 e si sono affidati allo Stato".

