Stupro di Caivano, Meloni: “Andrò lì, offriremo sicurezza alla popolazione”

Roma, 28 agosto 2023 - La premier Giorgia Meloni ha fatto sapere che intende andare a Caivano, dove si sono consumati gli abusi su due cuginette da parte di un branco di baby stupratori. La presidente del Consiglio, che accoglie così l'invito da parte di don Maurizio Patriciello, ha comunicato la sua decisione nel corso del primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva.

"L'obiettivo del governo è bonificare l'area, per la criminalità non esistono zone franche", avrebbe detto la presidente del Consiglio, secondo quanto riportano fonti di Palazzo Chigi. "Intendo accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto ma la mia non sarà una semplice visita – avrebbe aggiunto la premier –. Offriremo sicurezza alla popolazione, il centro sportivo deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile".

"Ringrazio Dio e ringrazio la Meloni": è stato il primo commento a caldo dello stesso parroco di frontiera all'Ansa, una volta appresa la notizia. "Ringrazio il presidente del Consiglio che ha accolto il mio invito. Ha mostrato sensibilità. Da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti – ha aggiunto – e di non arrenderci".