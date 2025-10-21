Btp Valore, emissione sprint. Nel primo giorno raccolti 5,4 miliardi

Parte con l’acceleratore premuto la nuova emissione dei Btp Valore, il titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali. Ieri, nella prima giornata, sono stati sottoscritti 153.988 contratti per un controvalore di 5,399 miliardi di euro. Il collocamento è previsto fino a venerdì alle 13, salvo chiusura anticipata: il titolo avrà una durata di 7 anni con cedole trimestrali crescenti nel tempo e un premio finale extra dello 0,8%.

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti è del 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5° anno; 4% per il 6° e 7° anno. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

L’investimento minimo è pari a mille euro e non è applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà del Mef di chiudere anticipatamente l’emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa. Sulla richiesta hanno influito "sicuramente anche il clima di fiducia sul Paese e sui titoli di Stato – ha detto Ciro Pietroluongo, direttore generale di Mts di Borsa Italiana (foto) –. È un momento molto positivo per il debito italiano e la sua percezione, anche dopo la promozione da parte delle agenzie di rating. Questo vale per i grandi investitori, ma anche per le famiglie".