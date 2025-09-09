Borghi: premier sparita. Lei lo gela: "Ero a New York per la festa di mia figlia con un volo di linea"

Dove era la premier Giorgia Meloni (foto) nel week end se non si è vista al Forum di Cernobbio, ai funerali di Giorgio Armani, al Gran Premio di Formula 1 a Monza? A New York con un volo di Stato o in Puglia? Questo il senso di un’interrogazione parlamentare di Claudio Borghi (Italia viva) che manda su tutte le furie la premier. Replicano Palazzo Chigi e la stessa Meloni. La quale, sui social, scrive: "Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all’estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia. Anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso. Ci sono menzogne che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre". Azioni legali in arrivo.