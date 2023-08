Le due anime del Pd: Bonaccini guarda a Strasburgo (ma a Roma fa un partito ombra)

“Che Bonaccini vada a Strasburgo sono abbastanza certo", allarga le braccia un funzionario di lungo corso della comunicazione dem. Altro che organigrammi della neonata corrente di minoranza Energie popolari, insomma: la questione davvero rilevante per il Pd è il destino di un dirigente come Stefano Bonaccini, presidente del partito e governatore dell’Emilia Romagna rossa, che alle primarie aveva raccolto la maggioranza dei consensi tra gli iscritti ma ha perso contro l’outsider Elly Schlein. Lui, il governatore, da post-comunista pragmatico che è, ai giochi di corrente ha sempre detto e ribadito di credere poco: preferisce stare col corpaccione del partito. Lei, la segretaria, secondo i ben informati avrebbe già manifestato tutta la disponibilità ad affidare a Bonaccini la guida delle liste europee in nord-est. Anche per tirare la corsa per la successione alla guida della Regione.

“Piuttosto che lasciare il Pd, lascio la politica", diceva giusto una settimana fa Bonaccini. Il che non suscita meraviglia, a conoscere la cultura dello stesso partito emiliano, che da comunista si fece campione del modernismo occhettiano, il governatore esprime e declina una lealtà tenace. Difatti "si è molto arrabbiato", per usare un eufemismo, leggendo ieri che uno dei maggiori quotidiani nazionali svelava l’organigramma della sua corrente diretto a "marcare stretta" la gestione Schlein. Nello specifico: Simona Malpezzi dovrebbe fare la capogruppo ombra al Senato, Piero De Luca avrebbe lo stesso ruolo alla Camera e il deputato di lungo corso Andrea De Maria sarebbe incaricato dell’organizzazione della corrente.

Non che la cosa sia destituita di fondamento. In effetti nella minoranza del Pd c’è una componente che "vuole mettere i bastoni tra le ruote alla gestione Schlein", come confidano dalle parti di Bonaccini. Sono perlopiù gli esponenti che facevano parte di Base riformista, non di rado animati da ragioni di insofferenza personale più che politica. Certo, il governatore è seccato dal fatto che la segretaria non incalzi anche sulla sanità: sebbene la questione della difesa del sistema universalistico sia spinosa per le stesse amministrazioni rosse. Semmai sono i toni sui migranti che allarmano alcuni amministratori dem, preoccupati per le ripercussioni in loco di eventuali pacchetti di trasferimenti dalla faccia scura.

Senza contare il tema della lealtà atlantica, che Schlein non si sogna di mettere in discussione, ma su cui molta stampa ha buon gioco a soffiare in cerca di ulteriori attestati a favore della spesa militare a scapito dei pacifisti laici e cattolici che si annidano dentro il Pd. Al dunque, però, stante la collocazione all’opposizione, la sostanza si risolve in una quasi inedita unità del partito sul salario minino, visto che lo stesso governo si è trovato in obbligo di convocare un tavolo.

La vera e sola questione son quindi le elezioni: la prossima scadenza europea del 9 giugno 2024; senza contare il rinnovo di oltre 4 mila comuni e regioni importanti come il Piemonte. Ma il nodo restano le Europee. Anzi: il combinato disposto tra elezioni europee e successione alla presidenza dell’Emilia Romagna rossa, oltre che della Toscana. Presidi chiave per i dem che si rinnovano nel 2025.

"Di certo c’è solo che a lui non frega nulla della corrente e la segretaria deroghe per i terzi mandati non si sogna di darne", riferiscono dal Nazareno, con riferimento anche alla Campani di De Luca dove pure si vota nel ‘25. Le due cose sommate danno come risultato Bonaccini candidato capolista nella circoscrizione nord-est: cosa a cui "lui in effetti aspira" e sulla quale la segretaria avrebbe dato il proprio benestare. Anche se lo statuto della regione non obbliga al voto anticipato in caso di dimissioni, è ovvio che il Pd intenda provare a percorrere questa via, in modo da avere Bonaccini che tira la volata a chi dovrà succedergli. Un disegno che il governo cercherà sicuramente di osteggiare.