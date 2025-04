BOLLETTE Approvato il decreto. Subito 200 euro ai più poveri

Bonus di 200 euro per gli Isee fino a 25mila euro, aiuti alle imprese, tutele graduali per i vulnerabili, bonus elettrodomestici senza il click day, risorse per ridurre i costi delle piscine, offerte di luce e gas più chiare, stop alle esecuzioni immobiliari e salva-auto aziendali. Sono alcune delle misure contenute nel disegno di legge di conversione del decreto bollette approvato in Senato con 99 si, 62 no e un astenuto.

Il provvedimento, che prevede tra l’altro un bonus di 200 euro per gli Isee era già stato approvato dalla Camera il 16 aprile e diventa così definitivo. Sul piatto un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese. In particolare è previsto un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Che può salire a 500 per chi già riceve il bonus sociale (gli Isee fino a 9.530 euro).

Per la senatrice FdI Domenica Spinelli "poste le basi dell’indipendenza energetica". L’opposizione critica l’esclusione di alcuni distretti, come quello pratese.