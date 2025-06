Bignami (FdI): "Un incidente politico realizzato ad arte"

Galeazzo Bignami (foto), capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che idea si è fatto della manifestazione dei metalmeccanici a Bologna, sua città natale? La tangenziale è rimasta paralizzata, non sono mancati code e disagi.

"Intanto bisogna capire se a questo evento si applica la nuova legge, che ha un perimetro molto netto entro cui intervenire. Se dovesse sussistere qualche forma autorizzativa, non verrebbe applicato".

Di che tipo di via libera ci sarebbe bisogno? La manifestazione era stata autorizzata, mentre ovviamente non si può dire lo stesso dell’ingresso in tangenziale che avrebbe configurato il nuovo, famoso ‘blocco stradale’.

"Nel momento in cui c’è un’autorizzazione, che non deve essere necessariamente scritta, ma può bastare anche orale, non penso si applichi la misura".

Potrebbe essere questa la situazione, quindi?

"Quello di Bologna mi sembra un caso molto diverso rispetto ad altri, rispetto a quando le persone si presentano repentinamente in mezzo alla strada, magari durante un flash mob, determinando quindi il blocco stradale e giustificando di conseguenza l’intervento delle forze dell’ordine".

Com’è andata, dunque?

"Mi sembra ci sia stata la volontà, da parte di qualcuno, di cercare un incidente per screditare l’operato del Governo e puntare il dito contro il ‘decreto Sicurezza’. E probabilmente questo qualcuno non c’è nemmeno riuscito, se non attraverso le solite polemiche che la sinistra infiamma ad arte".

I metalmeccanici in corteo saranno denunciati, secondo lei?

"Mi dispiace deludere chi si lamenta della segnalazione in Procura, ma è sempre così. Io non ero presente, ma se c’è stato un dialogo tra i manifestanti e le forze dell’ordine, queste riferiranno alle autorità come accade ogni volta".

Non sono mancate le reazioni da parte della politica, una volta concluso l’episodio.

"Mi sembra, come detto, soltanto una polemica pretestuosa per cercare un incidente in accordo con chi tenta già di buttare benzina su fuoco. Ho ricevuto tante proteste e segnalazioni di bolognesi che sicuramente non hanno apprezzato questo comportamento: come sempre ci sono persone che riescono a passare dalla parte del torto anche quando possono avere ragione".