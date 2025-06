Bignami (FdI) e il terzo mandato: “Discutiamone, ma attenzione ai rischi”

Roma, 8 giugno 2025 – "​L’esperienza sul territorio mi ha insegnato che c’è un rischio implicito nel prolungare per troppo tempo le esperienze di governo. Però parlarne è utile per valutare pro e contro”. Per Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, si può discutere sull’estensione del limite dei mandati per i governatori, come proposto nei giorni scorsi dai colleghi di partito Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, ma prima bisogna mettere bene in fila gli elementi.

Bignami, ma lei è d’accordo su questa apertura?

“Intanto si è chiarito il metodo: non si poteva lasciare alle singole regioni la scelta, rischiando che ci fossero differenze tra loro. La Corte costituzionale ha fatto chiarezza su questo aspetto. Ora si può affrontare il tema nel merito”.

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

Quindi lei è favorevole o contrario?

“Siamo disponibili a confrontarci nel merito. Nella riforma del premierato abbiamo fissato un limite di due mandati, perché la gestione concentrata di potere per troppo tempo ha rischi impliciti. Anche se recentemente, per quanto riguarda le realtà più piccole, abbiamo rivisto le regole sui mandati (nessun limite nei comuni sotto i 5mila abitanti, tre mandati consecutivi tra i 5 e i 15mila abitanti, ndr). Ora ascolteremo le opinioni di tutti e poi si deciderà”.

La premier Giorgia Meloni ha dato personalmente il suo avvallo all’apertura alla discussione sul terzo mandato?

“Non ne abbiamo parlato e comunque è un’apertura di partito, non del governo”.

Se dovesse passare l’estensione del limite dei mandati per i governatori, anche premierato e Comuni dovrebbero essere coinvolti?

“È un dibattito prematuro, per ora, come le dicevo, noi siamo disponibili al confronto sui governatori”.

La Lega ha espresso soddisfazione sull’apertura, mentre Forza Italia è rimasta più tiepida. Come pensate di mettere d’accordo gli alleati?

“Nel centrodestra si trova sempre una sintesi, è la nostra forza. Ma ci confronteremo anche con le opposizioni, anche se mi pare, anche su questo, non siano unite. E in questo caso mi pare ci siano anche spaccature interne ai singoli partiti”.

A proposito, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dice che avete aperto sul terzo mandato solo per mandare il centrosinistra nel pallone, sfruttando la situazione che si è creata in Campania, con Vincenzo De Luca arrivato alla fine dei suoi due mandati.

“Detto da Renzi mi rasserena. Da quando gli abbiamo toccato il portafoglio, pare gli interessi solo attaccarci. La sua proposta è sempre meno convincente, come dimostra anche il recente passaggio di parlamentari dal suo gruppo al nostro”.

Ma sull’estensione dei mandati deciderete prima o dopo le elezioni regionali?

“I tempi per un’iniziativa legislativa prima della prossima tornata elettorale sono stretti, ma tecnicamente non si è chiusa alcuna finestra. Tradotto? Se c’è un ampio consenso si può fare”.

Come risponderebbe a un elettore di FdI che teme che il partito stia rinunciando a un principio importante in cambio di vantaggi politici sul breve termine?

“Intanto abbiamo fatto un’apertura al confronto, non si è deciso nulla. Gli elettori di FdI possiedono una sana dose di pragmatismo, non sono ideologizzati e sono sicuramente più interessati ai temi che il nostro governo sta affrontando come sicurezza, giustizia, economia, lavoro, famiglia”.