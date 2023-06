Sgarbi: “Berlusconi un campione di resistenza. Il suo bipolarismo ha portato Meloni al governo”

Roma, 12 giugno 2023 – "Berlusconi è stato un eroe, un resistente, un partigiano che si è opposto alla sostituzione dei partiti da parte delle toghe. Berlusconi ha garantito una piena democrazia e per questo ha pagato: senza di lui l’Italia sarebbe sarebbe stata una dittatura. E invece, no. Anche per questo gli va reso merito". Vittorio Sgarbi, che di Berlusconi fu amico personale e compagno di avventura politica, parla, come al solito, fuori dai denti.

Silvio Berlusconi con Vittorio Sgarbi

Come nasce il suo legame con Berlusconi?

"E’ una amicizia nata trent’anni fa, in una fase prepolitica. Entrammo in contatto perché facevo l’editorialista dell’Europeo e presi una posizione contro De Benedetti e a suo favore per il contenzioso Mondadori. Lui mi telefonò per complimentarsi dopo una mia partecipazione al Maurizio Costanzo Show, ci incontrammo e nacque una amicizia e una comune battaglia politica. E anche in Parlamento feci una battaglia contro l’azione giudiziaria come occupazione dello spazio politico, contro il fatto che abbiamo rischiato un regime dopo che con tangentopoli tutti i partiti sono spariti, e la democrazia è stata garantita dalla scelta di entrare in campo di Berlusconi, che ha trasformato la democrazia parlamentare dei partiti in una democrazia bipolare. La magistratura ha colpito prima Craxi, poi Berlusconi e quando lui ha fatto argine e trincea contro il regime unico della magistratura è cominciata una serie di inchieste contro di lui che sono arrivate al grottesco. Lui è stato la vittima di un progetto politico di sostituzione del potere rappresentativo. Ed è quindi in questo senso dovremmo riconoscere Berlusconi come un partigiano, un campione della resistenza".

Vuol dire che a sua è stata una azione di autodifesa dalla magistratura ma anche di difesa della democrazia dall’azione della magistratura?

"Certamente. Altrimenti avremmo avuto un governo commissariato dai vari magistrati dell’epoca. Forza Italia è diventato anche il contenitore delle esperienze politiche che erano state cancellate dalla magistratura".

Cosa resta della sua esperienza politica?

"Con lui invita sarebbe stato difficile immaginare qualcosa che fosse andato oltre di lui, anche alle europee sarebbe stato capolista dappertutto. Adesso si apre un cantiere che occuperà uno spazio centrista del tipo di quello occupato da Macron in Francia. Il partito post Forza Italia dovrà prendere un nome diverso ma rappresenterà i sui stessi ideali, sarà una rassemblement repubblicano che sarà portatore dei principi liberali di una democrazia plurale".

Uno dei limiti è stato quello di non essere riuscito a creare un successore, un delfino. Come mai?

"Berlusconi era impossibilitato ad immaginare uno dopo lui nel partito. Guardiamo alla vicenda della candidatura a presidente della Repubblica, carica alla quale avrebbe tenuto molto. Io ho sostenuto la sua candidatura, ma per dimostrare che era impossibile, lui non ha intuito che aveva il candidato perfetto, da fare suo, era Draghi. Se lo avesse indicato avrebbe avuto il voto di tutti e ne sarebbe stato il king maker. Ma non lo ha fatto perché non riusciva ad immaginare altro che se stesso per il Quirinale. E questo è limite della sua risposta alla violenza giudiziaria che lo ha investito. Il limite della sua azione politica è stato quello che era totalmente legata alla sua figura. E questo ha creato e creerà difficoltà alla sua successione".

Quanto ha cambiato l’Italia, da un punto di vista politico?

"In maniera totale. Ha creato un partito aperto alla società e ha creato le condizioni per il bipolarismo. Ha letteralmente cambiato le regole del gioco, portandoci nella seconda Repubblica".

Come lo definirebbe: un liberale, un populista...

"Una persona che ha ritenuto che il merito dovesse essere riconosciuto, anche il suo. Non a caso prima di scendere in campo contattò Segni e Martinazzoli. Gli dissero di no e allora disse: lo faccio io. Ha fatto una scelta inevitabile convinto come era che dovesse comandare il migliore. E lui si riteneva il migliore".

Berlusconi aveva rimpianti politici?

"Certo. Uno è di non essere riuscito a fare il presidente della Repubblica. E il secondo il non avere più i voti di prima, fatto che lui attribuiva, credo giustamente, all’azione della magistratura che lo aveva criminalizzato in maniera indecente".

Complessivamente Berlusconi ha vinto?

"Si ha vinto. In fondo, la Meloni è sua vittoria".

Nel senso che può prenderne l’eredità politica?

"Non in quel senso, sarebbe un errore gravissimo. La Meloni deve pensare di governare con un bilanciamento tra le varie componenti del centrodestra e alle quali deve essere fondamentale una area politica centrista, nella quale il suo erede andrà cercato. La Meloni è la sua vittoria nel senso che Berlusconi ha messo in piedi un bipolarismo che la ha permesso di andare a Palazzo Chigi. La vittoria della Meloni è la vittoria di un sistema elettorale e politico che lui ha creato".