Roma, 20 giugno 2021 - Il partito unico del centrodestra è "indispensabile perché l'Italia possa ripartire". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo intervenendo telefonicamente alla convention del partito 'Italia, ci siamo' e lanciando un appello a Giorgia Meloni (Fdi) e Matteo Salvini (Lega): "Non può essere una fusione a freddo o per incorporazione, abbiamo fino al voto del 2023 per costruirlo dal basso". Berlusconi ha poi assicurato sul suo stato di salute: "Sto meglio, sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni".

