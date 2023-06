Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele

Roma, 9 giugno 2023 - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è all'ospedale san Raffaele di Milano. Lo riferisce l’Ansa.

Berlusconi è stato nuovamente ricoverato nella struttura da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni in ospedale (prima in terapia intensiva e poi in reparto), spiegano fonti qualificate.

Domani era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo 'stato maggiore' di Forza Italia.

Notizia in aggiornamento