Berlusconi prima di Forza Italia, le carte segrete americane: voleva candidarsi già nel ’92

Milano, 17 giugno 2023 – Un nuovo partito moderato perché "la funzione della Democrazia Cristiana di baluardo contro il comunismo è esaurita". Un nuovo partito liberale che “presenterà Silvio Berlusconi come candidato”. Ma quasi due anni prima del celebre discorso della discesa in campo, datato 26 gennaio 1994. Ad anticipare la nascita di Forza Italia, ancora senza nome, al 12 ottobre 1992 è un file confidenziale del Dipartimento di Stato Usa. In poche righe il racconto di una "cena segreta" in un albergo di Roma con grandi imprenditori, politici di primo piano e un giornalista a offrire un nuovo ruolo al re delle televisioni private. Tutto dentro un breve cablogramma firmato dall’allora ambasciatore Peter Secchia, scelto da George Bush senior nel 1989 e rimasto in carica fino al 1993, quando alla Casa Bianca arrivò Bill Clinton.

Silvio Berlusconi con Bettino Craxi (Ag Aldo Liverani Sas)

Un periodo nero per l’Italia. L’inchiesta Mani Pulite partita nel febbraio del 1992 si sta allargando. Le elezioni hanno visto esplodere i consensi al Nord per la Lega di Umberto Bossi, che ha eroso la base democristiana. I socialisti ristagnano alle urne anche se Craxi non ha ancora ricevuto il primo avviso di garanzia dal pool di Milano, che sarà consegnato solo all’ora di pranzo del 15 dicembre. Ma la caccia è aperta. E non si fermerà. Le stragi mafiose di Capaci e via d’Amelio hanno obbligato il Parlamento a scegliere Oscar Luigi Scalfaro come successore di Francesco Cossiga al Quirinale, dopo una sfibrante battaglia fra Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani, zavorrato dagli scarsi risultati elettorali. A Palazzo Chigi siede un traballante Giuliano Amato, che Scalfaro ha preferito al leader di un Psi già in declino.

La crisi economica e le tensioni trasmettono chiara la sensazione che una stagione è finita. L’ambasciata Usa e i consolati di Milano e Napoli tengono le orecchie ben aperte. Ascoltano, cercano di intuire il punto di caduta dell’asteroide che sta decretando l’estinzione di massa dei partiti usciti dalla guerra. E Secchia sente fonti importanti. Una in particolare, "un contatto ben introdotto", spiega il telegramma spedito a Washington, che però "ha chiesto di non rivelare la propria identità", si lancia in un’analisi chiara e realistica. "I piccoli gruppi politici temono di sparire, i separatisti della Lega crescono e completando la drammatica immagine – spiega l’ambasciatore –, la nostra fonte dice che l’economia non funziona e la lira è sotto attacco". L’apocalisse alle porte. "E una soluzione non è in vista. Il segretario socialista è sotto scacco e cerca un capro espiatorio". E qui Secchia capisce che la diplomazia Usa è inciampata in un errore, in una trappola. In quei giorni Antonio Di Pietro incontra personale dell’Usis, l’United States information service, la branca diplomatica dell’intelligence. "Contrariamente al nostro consiglio – scrive Secchia – Di Pietro ha reso pubblico l’invito. Questo potrebbe aver incoraggiato Craxi a dire che ci sono forze occulte in azione contro di lui". Secchia del resto non nega l’incontro, che non è il primo. Già nel novembre 1991 l’allora console milanese Peter Semler vide il pm che gli parlò di possibili arresti dei vertici di Dc e Psi. Ma il problema dell’ambasciata Usa non è se la vecchia classe politica debba sparire, visto che già nel 1984 un dossier della Cia – oggi desecretato –, con dotte analisi elettorali ed economiche, annunciava “la fine dell’era democristiana”.

Il problema nell’ottobre 1992 è con cosa sostituire chi ha assicurato l’equilibrio atlantico per quarant’anni. E la soluzione arriva. “Renato Altissimo, segretario del Partito liberale italiano – annota Secchia – ha organizzato una cena il 12 ottobre per creare un partito da lanciare più avanti, ma quest’anno, in tempo per occuparsi dei vari referendum di riforma che l’ex presidente Cossiga ha proposto”. “L’ambasciatore – si legge ancora – ha saputo il 13 ottobre che la cena “segreta” si è tenuta al Grand Hotel (in via Veneto, ndr ). Nel gruppo c’era anche il magnate dei media Berlusconi, l’editore Mondadori, come pure Cossiga. I partecipanti avrebbero chiesto a lui di formare il nuovo partito. Altri partecipanti – aggiunge il diplomatico – erano il petroliere Gian Marco Moratti, l’industriale Giovanni Rossignolo e l’inviato de La Stampa Paolo Guzzanti". Il quale confermerà le circostanze, ma non la data, nel 2012, parlando anche della presenza di Gianni Agnelli, mai citato però dagli Usa. Ma la conferma della discesa in campo del Cavaliere c’è: "Il Pli aderirà al gruppo – si legge ancora – e Berlusconi si presenterà come candidato. Un nuovo incontro si terrà il 4 novembre". La bomba è sganciata. E Secchia prova a tirare le somme.

“I vecchi partiti – commenta – stanno cercando a tentoni la strada per bloccare gli sforzi di chi punta al potere. La speranza del nuovo partito è di bloccare la corsa non solo di Bossi e Segni (Mario, che con la battaglia delle riforme elettorali sembrava nel ’92 il futuro dell’area moderata, ndr ), ma anche degli sfidanti interni al Psi, come il ministro della giustizia Claudio Martelli", che allora al riparo dalle inchieste sembrava il successore naturale di Craxi. Proprio al segretario socialista e alla sua vicinanza a Berlusconi pensa l’ambasciatore quando ipotizza una sua “benedizione all’operazione”, che però ne certifica “il declino come leader nazionale”. Analisi acuta, disincantata e cinica. La stessa che proprio gli americani riserveranno nel 2009 a Silvio Berlusconi quando il volto dell’allora premier fu colpito dalla statuetta lanciata da Massimo Tartaglia. Fu un memorandum di Sidney Blumenthal, firmato Sid, consigliere diplomatico di Hillary Clinton, segretaria di Stato di Barack Obama, ad ammettere che “non è possibile che il presidente non chiami Berlusconi per esprimere solidarietà”. Ma “nella conversazione e soprattutto con dichiarazioni dell’ambasciatore bisogna far sapere che un incidente individuale non deve essere strumentalizzato per far crescere la tensione”. Poi Blumenthal incolla nella mail un paio di articoli del britannico Independent su ipotetiche connessioni del Cav con la mafia. Amici di Silvio sì, ma a distanza.