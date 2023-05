Berlusconi, già domani potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele

Milano, 18 maggio 2023 - Silvio Berlusconi sta meglio e potrebbe già essere dimesso domani dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato dal 5 aprile. Solo nelle prossime ore si saprà se i medici daranno l'ok al leader di Forza Italia per lasciare già domani l'Irccs di via Olgettina.

Ci sono sono "buone probabilità", ha rivelato una fonte all'agenzia Adnkronos, ma sarà stabilito nelle prossime ore. Berlusconi era stato ricoverato per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica in terapia intensiva, poi il 16 aprile era stato trasferito in degenza ordinaria.

L'infezione respiratoria quindi sarebbe risolta, ma il Cavaliere prosegue le cure per la malattia ematologica, che richiedono controlli costanti dei parametri.