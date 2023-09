Il Berlusconi Day: spille, selfie e lacrime. Ma Forza Italia cerca ancora il suo futuro

Pestum (Salerno), 29 settembre 2023 – C’è una cosa che impressiona entrando nell’hotel Ariston di Paestum (Salerno). Ti aspetti di vedere Silvio uscire da quel mare di bandiere di Forza Italia, il sorriso bianco stampato che sembra il marchio di fabbrica del partito azzurro. E invece Berlusconi non c’è: per il suo compleanno – ieri avrebbe compito 87 anni – ci sono tutti i suoi, ma non lui. È volato via il 12 giugno, sparsi intorno i suoi memorabilia: le statuette con Dudù, le spillette, le mille e mille foto, quasi fosse un album da sfogliare per i cinquecento aficionados arrivati per il "Berlusconi day" (che poi sono tre giorni, visto che si chiude domani con il presidente Ppe, Manfred Weber).

Tajani al Berlusconi Day

L’assenza di Silvio

È un clima euforico, a tratti malinconico quello che si respira all’Ariston. Non c’è l’atteso ologramma del Presidentissimo, una cosa che trafigge il cuore di chi era arrivato a Paestum convinto di postare un selfie con il fondatore di Forza Italia che non era mai riuscito a incontrare prima. "Ci tenevo tanto – dice Luigi della provincia di Rieti –, sarebbe stato come entrare in sintonia con il suo spirito". E si consola, appiccicandosi al photowall che racconta la storia di Silvio, che è la narrazione di questi trenta tormentati anni italiani.

I cori

Bandiere di partito, ministri (la prima ad arrivare è Elisabetta Casellati), cori storici ("Azzurra Italia" e "Meno male che Silvio c’è") e anche una canzoncina più irriverente, mutuata dal calcio: "Un giorno all’improvviso mi innamorai di te". Il teatro è pieno quando si inizia con una sbavatura di ritardo, la tensione è alta perché c’è da fare i conti con il dopo-di-lui.

Il futuro di Forza Italia

Che cosa resta di Forza Italia, dopo la morte del fondatore? Qui a Paestum si fa il test di resilienza al partito, si cerca di capire come la famiglia Berlusconi possa ancora recitare un ruolo. È Antonio Tajani, nocchiero esperto e ministro degli Esteri, a spiegare che "primum vivere, deinde philosophari" e che bisogna stare attenti a non farsi stritolare tra la corazzata di Meloni e la nave corsara di Salvini, colando a picco alle prossime Europee.

Con intelligenza si muove tra le parole del cuore, regalate da Marta Fascina, restata ad Arcore a elaborare un lutto che dura da tanto, e quelle della politica con l’idea di candidare tutti i ministri alle Europee di giugno.

La lettera dei figli

Ma quello che scalda davvero è la lettera dei figli del Cavaliere: "Silvio Berlusconi per noi è stato il Padre migliore che si potesse desiderare, per voi il fondatore e la guida politica. Forza Italia ha incarnato la sua idea di libertà. Oggi spetta a voi tenere viva questa passione proseguendo lungo la linea ideale che lui ha tracciato. La nostra famiglia è al vostro fianco in nome dell’amore che per sempre ci legherà al nostro papà e nel rispetto di tutto ciò per cui ha combattuto. Il suo esempio politico deve essere il cuore pulsante di Forza Italia".

Da Giannini ad Albano

È l’attore Giancarlo Giannini a raccontare lo statista, il suo intervento al Congresso americano, il primo marzo 2006. "Ho cercato di diventare per venti minuti Berlusconi, è quello che fanno gli attori, no? – si domanda, rispondendo alle obiezioni – Sì, lo conoscevo, mi stava simpatico, ma non mi ricordo di aver mai votato per lui". E poi Al Bano che ha cantato una delle sue canzoni più famose ("Nel sole") e Katia Ricciarelli che sale dopo sul palco. Forza Italia vuole tenere fede allo slogan: "Una grande storia. Un futuro di libertà" che campeggia sul palco e Tajani traccia la linea, segnando la distanza con gli alleati. "Per rendere omaggio a Silvio – dice – la cosa migliore è continuare a combattere le sue battaglie. Forza Italia deve diventare la grande protagonista della politica italiana ed europea, noi siamo il partito popolare europeo in Italia".