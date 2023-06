La figlia di Craxi: “Berlusconi grande amico di papà, ma quante litigate. Erano due visionari”

Roma, 12 giugno 2023 – “Una personalità eccezionale nella storia del Paese, un uomo poliedrico che ha avuto successo con la sua determinazione, con la sua intelligenza, con il suo essere visionario in tanti campi. Ma Berlusconi ha rappresentato anche un pezzo importante della mia vita, familiare e politica". Una Stefania Craxi commossa e a suo stesso dire "provata" tira le somme del Berlusconi pubblico ma anche, e soprattutto, di una lunga, intenso rapporto familiare e personale.

Silvio Berlusconi, 86 anni, con Stefana Craxi, 62 anni

Come è stata l’amicizia con suo padre, Bettino Craxi?

"Tra Craxi e Berlusconi c’è stata un’amicizia vera, profonda, duratura. Le loro sono state due personalità diversissime che si sono incontrate e capite perché avevano una cosa in comune: erano due visionari, il cui rapporto era cementato dall’amore per l’Italia e dall’ambizione di renderla grande. E poi erano entrambi lombardi, pieni di voglia di fare e capacità di lavoro, di produrre idee e di realizzarle. E dentro a tutto questo, c’è stato un forte legame di famiglia: io ho visto crescere i figli più piccoli di Berlusconi, che hanno più o meno l’età dei miei".

Politica e vita impastate in un lungo rapporto: oggi che memorie riaffiorano?

"Le vacanze, le cene, i ricordi insieme sono tantissimi. E al profilo umano si aggiunge quello politico, anche recente: quando in questi anni ho intrapreso una battaglia per la verità sulla fine della Prima Repubblica e sulla figura di Craxi, ho sempre trovato Berlusconi al mio fianco".

Berlusconi e suo padre litigavano anche?

"Certo. Craxi apprezzava Berlusconi anche perché non era e non è mai stato parte dell’establishment, era un outsider".

Un suo ricordo di Berlusconi?

"Ero sottosegretario agli Esteri. Lo accompagnai durante uno dei suoi viaggi all’estero, quando Sarkozy lanciò L’Unione per il Mediterraneo. Eravamo insieme a cena e Berlusconi mi presentò a tutti i leader in quel momento in carica, da Sarkozy a Zapatero, e continuava a dire: ‘Lei è la figlia di Craxi, è socialista’. La cena si svolgeva al Petit Palais e, nell’uscire, Berlusconi mi domandò se avessi mai visto la collezione d’arte lì custodita. Risposi di no. Allora lui si avvicinò al guardiano notturno e disse: ‘La prego, sia così gentile, la signora non ha mai visto la collezione del Petit Palais, glielo aprirebbe?’ Così mi fece visitare tutta la collezione e si rivelò, cosa che peraltro sapevo, una persona di cultura: conosceva a fondo i quadri e i pittori".

Qual è, invece, il suo ultimo ricordo di e con Berlusconi?

"Ricordo i giorni prima e dopo le elezioni, in cui stava a Roma e le sere stavamo a cena a discutere un po’. Soprattutto sul futuro: lui non ha mai smesso di ragionare sul futuro anche quando stava male. L’ultima volta che l’ho sentito al telefono era prima del primo ricovero. Dopo quelle intense giornate in cui lui si era fermato a Roma, tutti quei giorni dell’insediamento del Parlamento e quando lui ritornò al Senato, e quella fu davvero una grande emozione e l’ultimo ricordo bello con lui. Ma il ricordo più grande, che voglio conservare nel cuore, è quello di un grande combattente. Quando lo salutavo gli dicevo sempre: ‘Ciao, mon vieux combattant’. Ci mancherà".

Come verrà ricordato?

"Spero che adesso, con la sua morte, ci sia anche modo di ripensare al ruolo che ha svolto in questo Paese. Penso che lasci una grande eredità politica e che chiunque voglia intraprendere il percorso verso una politica liberale e riformista non possa fare a meno del suo lascito e, ancor più, la sua impostazione in politica estera. Era un uomo ancorato ai valori dell’Occidente e alle sue istituzioni. Tra l’altro, uno dei suoi grandi lasciti nel tentativo di normalizzare questo Paese è stato il bipolarismo: è un’innovazione che va preservata".