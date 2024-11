M5s, Beppe Grillo chiede la ripetizione del voto. Toninelli: “Conte dovrà farsi il suo partito”

Roma, 25 novembre 2024 – Beppe Grillo ha chiesto formalmente la ripetizione della votazione della Costituente M5s che si è chiusa ieri. Secondo quanto scrive il Corriere.it, Grillo ha comunicato formalmente al M5S la sua volontà da garante di far ripetere le votazioni, in primis quelle che mettono in discussione il suo ruolo. Decisione anticipata nel pomeriggio da Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e membro del Collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle, in un’intervista a Radio Cusano Campus. Sulle sue storie di Whatsapp l'ex ministro ha provocatoriamente pubblicato la foto di una macchina per fare pop corn e la scritta: "Sediamoci a goderci il neonato Movimento5mandati".

Beppe Grillo e Danilo Toninelli

Toninelli: “Risultati manipolati”

"I risultati di ieri sono stati manipolati dalle scelte di chi ha creato quest'Assemblea costituente – ha detto Toninelli a Radio Cusano Campus – . Gli iscritti, da 170mila, sono stati ridotti a 90mila, con l'obiettivo di cancellare un numero che avrebbe garantito una maggioranza diversa per garantire il quorum. I quesiti, poi, li hanno decisi loro, hanno deciso loro sotto che forma metterli in votazione. Io su quest'Assemblea costituente ho due valutazioni. Una sul piano umano: hanno esultato sulla cancellazione del creatore della fondazione politica di cui fanno parte, hanno esultato sulla cancellazione di Beppe Grillo senza cui nessuno di loro sarebbe stato in quella sala". Toninelli poi invita tutti gli iscritti “delusi da questo scempio a non disiscriversi, perché quando verrà rifatta la votazione, la vostra iscrizione farà quorum, farà numero. Il leone è ferito, ovviamente, ma ha anche molte altre zampate da dare. Il 30% di quelli che ha votato contro l'eliminazione del garante non voterà più". ha aggiunto Toninelli.

"Conte dovrà farsi il suo partito”

"Il proprietario del simbolo è Beppe Grillo – prosegue l’ex ministro – , e intenterà un'azione legale. Impugnerà tutto quanto, verrà sospeso tutto quanto e di conseguenza Conte sarà costretto a fare il suo partito, la costolina del Partito democratico, per soddisfare l'appetito una decina di soggetti che vogliono il quarto e quinto mandato. Potrà seppellire in maniera dignitosa una storia gloriosa che invece è stata infangata da un infame umano", conclude l'ex ministro pentastellato.