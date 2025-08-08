Bambini con disabilità o malati provenienti da Gaza, via al tavolo di lavoro con il ministro Locatelli

Roma, 8 agosto 2025 – Si è insediato oggi a Roma il tavolo di lavoro, presieduto dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, per aiutare e sostenere i bambini con disabilità e gravi patologie, provenienti in particolare dal territorio di Gaza, nell’ambito della riabilitazione. “L’obiettivo – spiega Locatelli – è creare una rete che possa prendere in carico i bambini con disabilità e garantire un percorso mirato di cura e riabilitazione”.

“Le due principali Federazioni nazionali di associazioni che si occupano di persone con disabilità, Fish e Fand – prosegue Locatelli –, hanno già dato la loro disponibilità e anche altri enti lavoreranno insieme per offrire un supporto concreto ai bambini. La rete è destinata ad ampliarsi con il coinvolgimento dei territori e dei servizi che saranno attivati a seconda delle necessità”. “Abbiamo deciso di raccogliere la richiesta che ci è arrivata da alcuni Enti – precisa il ministro – attivando un coordinamento tra i vari soggetti disponibili ad offrire a questi bimbi un percorso mirato e una speranza in più per il futuro”. Alla riunione di insediamento hanno partecipato: Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Domenico Giani, presidente delle Misericordie d’Italia, Valerio Mogini, direttore della Direzione sociosanitaria di Croce rossa italiana, Luisa Minoli, presidente La Nostra Famiglia, Cristina Vaudagna, advisor di presidenza e Sandra Strazzer, responsabile di area sanitaria dipartimentale del Polo Irccs di Bosisio Parini.