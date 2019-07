Sassari, 30 giugno 2019 - Ore decisive per i ballottaggi in Sardegna. Si sono chiusi alle 23 i seggi a Sassari e Monserrato, i due comuni con più di quindicimila abitanti (uno è capoluogo) nei quali nessuno dei candidati alle elezioni comunali 2019 aveva superato la soglia fatidica del 50 per cento più uno dei voti, due settimane fa. Dalle 7 di questa mattina si è votato a Sassari per scegliere tra Mariano Brianda del centro-sinistra e Nanni Campus di Progetto Civico, mentre in provincia di Cagliari, a Monserrato, la scelta era e rimane tra l’ex primo cittadino Tomaso Loci e la diretta contendente, Valentina Picciau. Affluenza in calo.

Ballottaggio Sassari

A Sassari il centrosinistra del giudice Mariano Brianda, appoggiato da Pd, Campo Progreessista e da tre liste civiche ha un vantaggio di 4,5 punti percentuali (duemila voti) sull’ex sindaco di An ed ex consigliere regionale Nanni Campus, tornato in campo con il sostegno di 5 liste civiche. Al primo turno Campus aveva avuto la meglio sul candidato ufficiale del centrodestra, Mariolino Andria, vicino a Fortza Paris, già consigliere comunale di An dal 2000 al 2005, poi coordinatore cittadino dell’Udc, che al primo turno ha raccolto il 16,3%, poco meno di 9.400 voti. Non ci sono stati apparentamenti ufficiali. Decisivo per l’esito del ballottaggio il voto degli elettori che due settimane avevano scelto Murro dei Cinque Stelle: 8300 preferenze che potrebbero fare la differenza. Così come peserà il fattore astensionismo (al primo turno ha votato appena il 54,8%, circa il 9% in meno rispetto alle precedenti comunali).

Ballottaggio Monserrato

A Monserrato, comune della Città metropolitana di Cagliari, lo scontro era tra due ex alleati della precedente amministrazione, l’ex sindaco di centrodestra Tomaso Locci, sostenuto da tre liste civiche, che al primo turno aveva avuto il 48,8%, e Valentina Picciau, appoggiata dal Pd e da due liste civiche, che aveva riportato il 23,6%.