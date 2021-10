Roma, 18 ottobre 2021 - Lo spoglio per il ballottaggio a Roma è ancora in corso, ma la partita è chiusa: Roberto Gualtieri (centrosinistra) è nettamente avanti su Enrico Michetti (centrodestra): sarà lui il nuovo sindaco di Roma. Le proiezioni confermano gli exit poll Rai, a ruota ecco i dati reali: il distacco si attesta intorno al 20%, Michetti non può più raggiungere lo sfidante. Quando restano da scrutinare 206 sezioni su 2603, Gualtieri col 60,13% ha un vantaggio incolmabile. Sarà lui a prendere il posto di Virginia Raggi in Campidoglio.

Il candidato del centrosinistra ha già rilasciato le prime dichiarazioni nella sede del suo comitato: "Io sarò il sindaco di tutti - ha detto -. Ora inizia un lavoro per rilanciare Roma, per farla funzionare meglio, ma anche per farla crescere, per creare una città più inclusiva e vicina alle persone, leader della transizione ecologica, della cultura e della scienza", ha aggiunto. E ancora: "Dobbiamo lavorare per la riduzione dell'astensionismo", perché è necessario un "ritorno ad una maggiore fiducia nella politica".

L'affluenza definitiva a Roma è stata del 40,68%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno quando era stata 48,54%. Si tratta del record negativo nelle elezioni comunali della capitale dal 1993, primo anno con votazione diretta del sindaco. Il dato più basso sinora era il 45,65% del 2013.

La festa

Gualtieri si sposta ora al Nazareno dove incontrerà i vertici del Pd. Infine, verso le 18, l'arrivo in piazza Santi Apostoli dove viene allestito un palco per una festa davanti a militanti e cittadini. "Da domani ci metteremo a lavorare, oggi siamo tutti emozionati e felici di festeggiare. Vi aspetto alle 18 a piazza Santi Apostoli", le parole del candidato sindaco.

Qui lo spoglio di Trieste - Torino

Michetti

"Esito chiaro, faccio l'in bocca al lupo a Gualtieri. Credo ci sia stato un dato nazionale, le vicende nazionali hanno influenzato questi ballottaggi. Ringrazio chi mi ha votato e la lealtà dei partiti che mi hanno sostenuto", le prime parole a caldo dello sconfitto, Enrico Michetti che non ha risposto alle domande dei giornalisti. "Noi abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto quello che si poteva", ha aggiunto. "Spero in futuro ci sarà un clima più sereno".

I complimenti della Raggi

A scrutinio ancora aperto, arrivano i complimenti di Virginia Raggi, sindaca uscente e fuori dalla partita dopo il primo turno. "Congratulazioni a Roberto Gualtieri - le parole dell'ormai ex primo cittadino -. Il nuovo sindaco saprà lavorare nell'interesse della nostra comunità. Da parte mia ci sarà leale e costruttivo sostegno nelle battaglie che avranno a cuore Roma".

Sommario

Ballottaggio, risultati in tempo reale. Da Roma a Torino: exit poll, proiezioni e spoglio

Consorzio Opinio per la Rai, copertura campione 80%

Roberto Gualtieri 59-56%

Enrico Michetti 37-41%

Consorzio Opinio per la Rai delle 16:30 copertura campione 95%

Roberto Gualtieri 60,3%

Enrico Michetti 39,7%