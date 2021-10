Roma, 18 ottobre 2021 - Urne chiuse alle 15 e partita quanto mai aperta per i ballottaggi delle elezioni comunali 2021. In questa pagina potete seguire exit poll, proiezioni e lo spoglio in tempo reale fino ai dati definitivi. Riflettori su Roma, Trieste e Torino, i tre capoluoghi di regione in cui si è reso necessario il secondo turno per decidere il nuovo sindaco. Al ballottaggio anche Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. In totale sono 5 milioni gli italiani chiamati al seggio per eleggere 65 sindaci. Con un primo dato, incontrovertibile, sulla scia di quanto accaduto due settimane fa: l'affluenza è letteralmente crollata e, anche se nel 2016 si votava in una sola giornata, sembra quasi impossibile solo avvicinare la percentuale di cinque anni fa. Ieri alle 23 aveva votato il 33,3% degli aventi diritto (39,86% l'affluenza alla stessa ora il 3 ottobre). A Roma il dato si assestava al 30,9%, poco meno di Trieste (31,9%) e Torino (32,6%).

A Roma si giocano il Campidoglio Roberto Gualtieri (centrosinistra) ed Enrico Michetti (centrodestra). Ieri il leader di Azione, Carlo Calenda – la cui lista è stata quella che ha preso più voti (19%) al primo turno – su Twitter ha invitato i romani ad andare a votare e dopo essere uscito dalle urne ha scritto: "Con aria mesta, ma ho fatto il mio dovere". Caso chiuso su Virginia Raggi, ieri non pervenuta alle urne: la ex sindaca ha votato questa mattina verso le 10 nel suo seggio in zona Ottavia.

Per eleggere il successore di Chiara Appendino in lizza Stefano Lorusso, candidato del centrosinistra e Paolo Damilano, del centrodestra. Al primo turno Lorusso ha incassato il 43,86% dei consensi contro il 38,9% dello sfidante.

Nel capoluogo del Friuli-Venezia e Giulia due settimane fa era finita con il sindaco uscente Roberto Dipiazza (centrodestra) avanti con il 46,9% mentre il candidato del centrosinistra Francesco Russo con il 31,6% di preferenze.

Le polemiche

Il presidente della Liguria e co-fondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti affida a Facebook il suo commento post-voto: "La maggior parte degli italiani non sta andando a votare. Votare è un diritto. Non votare fa perdere un diritto: quello di lamentarsi". Polemica anche la presidente di Fd’I Giorgia Meloni. Ai giornalisti che le domandavano, dopo il voto, della manifestazione antifascista di due giorni fa, la Meloni ha così risposto: "Mica sono come il Pd che viola il silenzio elettorale".

