Roma, 5 ottobre 2020 - E' il giorno della verità per i ballottaggi alle elezioni comunali 2020, dopo il primo turno del 20-21 settembre. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio: i risultati in diretta si possono seguire su questa pagina. Si attende il nome del nuovo sindaco che uscirà dalle sfide a due nei 67 Comuni con più di 15mila abitanti, di cui 9 sono capoluoghi di provincia: Arezzo, Lecco, Reggio Calabria, Bolzano, Aosta, Matera, Crotone, Chieti e Andria. Da seguire con attenzione anche le partite di Senigalia e Cascina (Toscana). L'affluenza finora è data in calo rispetto al turno precedente: alle 23 di ieri si fermava al 39,03% contro il 49,48% nella stessa ora del 20 settembre. Il dato non comprendeva quello dei comuni nelle regioni a statuto speciale. Per le elezioni amministrative si è votato anche in Sicilia, ieri dalle 7 alle 22 e oggi fino alle 14. Gli unici capoluoghi in cui si è andati alle urne sono Agrigento ed Enna.

Comuni vinti

Bolzano

Già assodato il risultato di Bolzano, dove si votava fino a ieri sera alle 21. Renzo Caramaschi è stato riconfermato sindaco, con il 57,18% (risultati definitivi), mentre il candidato del centrodestra Roberto Zanin, che si è fermato al 42,82%. Il 74enne ex city manager, primo cittadino uscente, guida dal 2016 una giunta Svp-centrosinistra. Dopo essersi imposto al primo turno in un testa a testa contro Zanin (34% - 33,1%), aveva incassato l'endorsement della Svp. Nel 2016 Caramaschi vinse il ballottaggio contro Mario Tagnin con il 55,27%.

Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà, sindaco uscente del Pd, nelle elezioni precedenti era stato eletto al primo turno, due settimane fa si è fermato al 37,17% dei voti, appoggiato da 11 liste; Antonio Minicuci (centrodestra, 10 liste) ha raccolto il 33,69% in un testa a testa durato tre giorni, tanti quanto è durato lo spoglio delle schede elettorali per alcuni problemi riscontrati in tre seggi. Entrambi corrono al ballottaggio senza nuovi apparentamenti.

Sfida tra il sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra, e il candidato del centrosinistra Luciano Ralli. Al primo turno Ghinelli (sostenuto da Lega, FdI, Fi, Civitas Etruria Arezzo e Ora Ghinelli 20 25) ha chiuso al 47,08%. Ralli (appoggiato dalle liste Pd, Arezzo Ci sta!, Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, CuriAmo Arezzo e Ralli sindaco) al 35,09%.

Lecco

Mauro Gattinoni (centrosinistra) sfida Giuseppe 'Peppino' Ciresa (centrodestra), fermatosi al primo turno al 48,7%. Gattinoni ha firmato l'apparentamento con 'Appello per Lecco' e tenta il colpo dopo aver incassato due settimane fa il 41,75%. Sullo sfondo invece, rimane il Movimento 5 Stelle, fermo al palo al primo turno con un 3,7%.

Chieti

Sfida tra il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano, 55 anni, imprenditore ed ex parlamentare e quello del centrosinistra Diego Ferrara, 66 anni, medico di famiglia e consigliere comunale uscente. Di Stefano al primo turno ha ottenuto il 38,81% dei consensi: è appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Udc, Ideabruzzo, Giustizia Sociale e Popolo della Famiglia-Cambiamo, ma queste ultime tre liste civiche non hanno superato la soglia di sbarramento del 3% e quindi resteranno fuori dal Consiglio comunale. Ferrara al primo turno si è attestato al 21.50 %: è sostenuto da Pd, Chieti per Chieti, Ferrara sindaco, La sinistra con Diego sindaco e, dopo l'apparentamento dei giorni scorsi, anche dal polo civico di Paolo De Cesare, che ha ottenuto il 12,75% al primo turno.

Andria

Aosta

In lizza ci sono l'ex dirigente regionale Gianni Nuti, espressione di una coalizione progressista-autonomista (primo turno 38,8%), e l'imprenditore Giovanni Girardini, leader della lista civica Rinascimento, ispirata al movimento fondato da Vittorio Sgarbi, che ha avuto il sostegno di Lega e forze di centro destra (primo turno 24,3%)

Matera

Si sfidano Rocco Sassone del centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo Matera, Matera Patrimonio Comune e Matera Sempre Insieme), con il 30,28% dei voti al primo turno, e il pentastellato Domenico Bennardi (Movimento 5 stelle, Volt, Verdi-Psi, Matera 3.0), con il 27,57%.

Crotone

A contendersi la fascia tricolore il candidato del centrodestra Antonio Manica, avvocato tributarista alla sua prima esperienza elettorale, e il 'civico' Vincenzo Voce, ingegnere e docente di scuola media superiore. Al primo turno Manica ha ottenuto 13.787 preferenze pari al 41,6 per cento, Voce ha incassato 12.003 preferenze pari al 36,2 per cento.