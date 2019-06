Campobasso, 9 giugno 2019 - A Campobasso, al ballottaggio insieme ad altri 135 comuni italiani per le elezioni amministrative 2019, i seggi sono appena stati chiusi. Alle 23 è ufficialmente iniziato lo spoglio elettorale che decreterà l'assegnazione politica del capoluogo del Molise. Il grillino Roberto Gravina (29,41%) ha sfidato Maria Domenica D'Alessandro, del centrodestra, che al primo turno aveva un forte vantaggio (39,71%).

ACCORDO SMENTITO - Il segretario del Pd del Molise, Vittorino Facciola ha smentito, negli ultimi giorni, i rumors che suggerivano di possibili accordi di desistenza con il M5s. Le tre liste di centrosinistra che hanno sostenuto il sindaco uscente del Pd, Antonio Battista, giunto terzo con il 25,9% dei consensi, sono rimaste fuori dal ballottaggio. "Abbiamo discusso tre ore in Direzione e, alla fine, abbiamo approvato un documento all'unanimità che dice chiaramente che a Campobasso non appoggiamo il candidato della Lega e che, di contro, non c'è assolutamente nessun endorsemet per il M5s. Noi invitiamo gli elettori ad andare a votare, ma con libertà", queste sono state le dichiarazioni di Facciola.

La mappa: lo spoglio in diretta