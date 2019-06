Roma, 8 giugno 2019 - A poche ore da un voto che vedrà alle urne due capoluoghi di Regione (Potenza e Campobasso) e 14 di provincia (Avellino, Cesena, Ferrara, Forlì, Reggio nell’Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo), scoppia il ‘caso Molise’.

Il Pd locale avrebbe invitato i propri elettori ad andare alle urne ma a non votare Lega a Campobasso: dunque, di fatto, a scegliere il candidato M5s al ballottaggio. Il Carroccio ha alzato subito la voce: "Prove di inciucio a sinistra?".

Tanto il Pd quanto il M5s hanno smentito ogni accordo sotto banco, ma l’aria è rimasta pesante tra alleati di governo. D’altra parte, pochi giorni fa il segretario regionale dem, Vittorino Facciolla, ha scritto un post su Facebook per dire come comportarsi ai ballottaggi. Per quanto riguarda Termoli, il discorso è semplice: l’invito è di sostenere Angelo Sbrocca, sindaco uscente Pd, sfidato da Francesco Roberti, alfiere del centrodestra (Lega, FI, Fd’I). Ma il caso è Campobasso. Dove il ballottaggio si gioca tra la candidata del centrodestra Maria D’Alessandro, anche qui sostenuta da Lega-Fd’I-FI, e quello del M5s, Roberto Gravina. I voti del Pd faranno la differenza (come, ha notato qualcuno, i consensi del M5S potrebberodeterminare lo ‘spareggio’ a Termoli).

Nel post, Facciolla ha ribadito "la natura europeista, antifascista, progressista, antisecessionista ed antirazzista" dei dem, aggiungendo, velenoso, che queste premesse "non consentono neppur di ipotizzare un sostegno allo schieramento politico guidato dalla Lega (Nord)". Insomma, a Campobasso il Pd invita a votare per i 5 Stelle? La Lega ha chiesto conto al Movimento: "Desistenza Pd M5s in Molise? Se confermato sarebbe gravissimo. Prove di inciucio a sinistra?".

Il Pd nazionale ha negato ogni addebito ("Non c’è nessun patto Pd-M5s, sono questioni locali"), ma la Lega ha tenuto il punto fino a quando i colonnelli pentastellati hanno smentito l’inciucio: "Una fake news . Non ci aspettavamo, però, questo attacco da parte della Lega. Ci dispiace".

Salvini, a quel punto, è tornato sui suoi passi: "Nessuna desistenza? Siamo soddisfatti". Tutto è bene quel che finisce bene? Lo si saprà solo dopo il risultato, perché i sospetti restano. Per i 5 Stelle, infatti, la sfida di Campobasso è davvero importante, mentre negli altri 15 ballottaggi di capoluogo faranno solo da ago della bilancia.

Le sfide, infatti, vedranno contrapposti, per la stragrande maggioranza dei casi, candidati del centrosinistra o del centrodestra. E le urne più significative appaiono, dunque, quella di Livorno, dove il centrosinistra, con il giornalista Luca Salvetti, che al primo turno ha preso il 34,2% dei consensi, tenta di riprendere la guida della città che 5 anni fa gli fu scippata, dopo quasi 70 anni, dal grillino Filippo Nogarin. Salvetti dovrà vedersela con Andrea Romiti, ispettore di polizia che al primo turno si è fermato al 26,6%.

Altra corsa interessante è quella che attende la ‘rossa’ Ferrara, dove la sinistra, con Aldo Modonesi, assessore della giunta uscente, è costretta a inseguire il leghista Alan Fabbri, che al primo turno con il 48,4% ha sfiorato la vittoria. Ad Ascoli Piceno, guidata per 10 anni dal sindaco uscente Guido Castelli (centrodestra), la sfida rimane tutta interna al centrodestra con Marco Fioravanti, candidato da Fd’I, Lega e da otto liste civiche di centrodestra e l’ex forzista Piero Celani (sostenuto da 6 liste civiche di area centrodestra). Infine Avellino, dove la sfida è tutta nel centrosinistra: si sfidano Luca Cipriano, candidato dal Pd che si è fermato al 32,5%, e Gianluca Festa (28,6%) espressione di alcune liste civiche.