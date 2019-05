Palermo, 12 maggio 2019 - Mini test elettorale oggi in Sicilia, dove cinque Comuni sopra i 15mila abitanti sono andati al voto per il turno di ballottaggio delle amministrative 2019. Le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23 per scegliere il sindaco a Caltanissetta, Gela (Cl), Castelvetrano (Tp), Mazara del Vallo (Tp) e Monreale (Pa). Subito dopo la chiusura dei seggi è cominciato lo spoglio delle schede.

PRIMI RISULTATI - A Caltanissetta, unico capoluogo al voto, dopo le prime sezioni scrutinate, il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino sarebbe avanti con quasi il 60% dei voti rispetto al candidato del centrodestra Michele Giarratana, che al primo turno aveva avuto il 37,39%contro il 19,92% di Gambino. SI starebbe quindi verificando un ribaltone.

🗳️ #ballottaggi #Sicilia#Caltanissetta (19 sezioni su 56): Roberto Gambino del @Mov5Stelle è il nuovo Sindaco di Caltanissetta. Con un terzo dei voti scrutinati, il pentastellato è in testa con oltre il 60% sul candidato del centrodestra - ma senza la Lega - Michele Giarratana. — YouTrend (@you_trend) 12 maggio 2019



A Gela testa a testa fra il candidato di Forza Italia e Pd Lucio Greco (in vantaggio) e il leghista Giuseppe Spata. Spata nel turno del 28 aprile aveva incassato il 30.57% delle preferenze mentre Greco il 36.28%.

🗳️ #ballottaggi #Sicilia

Il nuovo Sindaco di #Gela è Lucio Greco, sostenuto da pezzi di PD e FI ma senza i simboli dei partiti. Non è riuscita la rimonta a Giuseppe Spata, candidato del centrodestra in quota @LegaSalvini, che si ferma al 47% a spoglio concluso. — YouTrend (@you_trend) 12 maggio 2019

Nella notte YouTrend twitta anche altri risultati, anche se non definitivi: a Monreale in sindaco sarebbe Alberto Arcidiacono del centrodestra;

🗳️ #ballottaggi #Sicilia

Il nuovo Sindaco di #Monreale è il candidato civico del centrodestra Alberto Arcidiacono, che prevale sull'uscente Piero Capizzi (centrosinistra). Con 12 sezioni scrutinate su 36, infatti, il distacco di oltre 20 punti percentuali appare incolmabile. — YouTrend (@you_trend) 12 maggio 2019

Mazara del Vallo, invece, avrebbe un nuovo sindaco di centrosinistra, Salvatore Quinci:

🗳️ #ballottaggi #Sicilia

A #MazaradelVallo il nuovo Sindaco è Salvatore Quinci, sostenuto dal centrosinistra. Al momento è infatti in testa con oltre il 53% dei voti scrutinati sul candidato del centrodestra Giorgio Randazzo. — YouTrend (@you_trend) 12 maggio 2019

Abbastanza netto anche il risultato di Castelvetrano, dove Enzo Alfano dei 5 stelle risulta avere il doppio dei voti dello sfidante Calogero Martire:

🗳️ #ballottaggi #Sicilia

Il @Mov5Stelle vincerebbe a #Castelvetrano: nel comune del trapanese il candidato pentastellato Enzo Alfano risulta infatti avere, a scrutinio ancora in corso, il doppio dei voti del candidato civico Calogero Martire. — YouTrend (@you_trend) 12 maggio 2019

AFFLUENZA - È stata del 43,60%, con un calo del 15,37% rispetto al primo turno, l'affluenza definitiva nei seggi dei cinque comuni al voto: alle urne si sono recati 98.783 elettori sui 226.546 aventi diritto.