Aziende e assunzioni. Cambia l’Ires premiale

Stop all’aumento dei pedaggi autostradali previsto inizialmente da un emendamento dei relatori alla Manovra e che avrebbe comportato un incremento delle tariffe dell’1,8% nel 2025. La durata delle concessioni sulle reti di distribuzione di energia elettrica sarà estesa di 20 e non di 40 anni. Cambia anche l’Ires premiale per le aziende che investono e assumono. L’aliquota ridotta del 4% sarà riconosciuta a condizione che venga accantonato l’80% degli utili e che "un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili del 2023, sia destinata a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato". Cambia anche la norma sulla presenza di uomini del Mef nelle società che ricevono contributi pubblici: si prevede la presenza di un "rappresentante ministeriale" nei collegi di revisione o sindacali mentre l’ammontare del sussidio deve essere almeno di 1 milioni di euro. Sarà di 400 milioni, in due anni, il fondo per l’automotive.