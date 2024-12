Aziende. Arriva l’Ires premiale

Per le imprese arriva l’Ires premiale: ridotta di 4 punti per chi accantona almeno l’80% degli utili del 2024 e ne reinveste in azienda almeno il 30% (e non meno del 24% degli utili del 2023). Si amplia da 30 a 35mila euro il tetto di reddito da lavoro dipendente per accedere alla flat tax per la parte di lavoro autonomo. Sono 18mila le imprese potenzialmente beneficiarie dell’Ires premiale, la riduzione di 4 punti percentuali dell’imposta prevista per il 2025. È quanto emerge dalla relazione che accompagna il disegno di legge di bilancio approdato in Senato. Si evidenzia, infatti che "rispettano tutte le condizioni (sugli utili, sugli investimenti e sull’occupazione), circa 18 mila imprese che hanno complessivamente accantonato utili in pari a 8 miliardi a fronte di utili civilistici complessivi pari a 11 miliardi". Inoltre si stima che queste imprese "effettuino investimenti nel biennio 2025-2026 in misura pari a 11 miliardi di euro, su un totale degli investimenti Transizione 4.0 di 27 miliardi di euro (42%), e 109mila nuove assunzioni".

La relazione calcola gli effetti finanziari, tenendo conto della circostanza che la norma prevede che non si tenga conto dell’Ires premiale nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta 2026 con il metodo storico.