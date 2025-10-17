Attentato a Ranucci, Mattarella: “Severa condanna”. Meloni: “Libertà d’informazione irrinunciabile”

Roma, 17 ottobre 2025 – Condanna unanime e vicinanza a Sigfrido Ranucci per l'ordigno esploso nella notte sotto la sua auto parcheggiata davanti casa. A partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di “grave gesto intimidatorio" e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che esprime "piena solidarietà” sottolineando che “la libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere". "Un gesto vigliacco e gravissimo che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia – dice il capo del Viminale, Matteo Piantedosi –. Ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione".

"Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Un ordigno ha fatto esplodere l'auto di Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma resta la gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi. A lui e alla sua famiglia la mia piena solidarietà e vicinanza", dichiara il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia", scrive sui social il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Non esiste motivazione che possa giustificare questa violenza", scrive l’altro vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprimendo a sua volta vicinanza al giornalista e alla sua famiglia. A loro si uniscono anche gli altri esponenti del governo.

Pezzi dell'auto distrutta di Sigfrido Ranucci e, nel riquadro, il giornalista (Ansa)

"L'attentato a Sigfrido Ranucci è un attentato alla democrazia e alla libertà di informazione. Un attacco vile e pericoloso a una persona già sotto scorta per aver svolto il suo lavoro di giornalista d'inchiesta, un attacco che richiede la reazione e la presenza delle istituzioni. Non possiamo accettare alcuna intimidazione al giornalismo d'inchiesta. Sia fatta piena luce sui responsabili e la matrice di questo gravissimo attentato. A Sigfrido Ranucci e sua figlia voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza mia e di tutto il Partito Democratico”: sono invece le parole della segretaria del Pd Elly Schlein.

“Rivolgo a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica per il gravissimo atto intimidatorio accaduto nella notte. Una vicenda davvero inquietante che condanniamo con forza e sulla quale ci auguriamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso individuando quanto prima i colpevoli", scrive sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

L'ad Rai Giampaolo Rossi e l'intera azienda "si stringono al fianco di Sigfrido Ranucci ed esprimono massima solidarietà per il grave e vile attentato intimidatorio”. “Il ruolo della Rai e di chi opera al suo interno è quello di garantire dialogo, pluralismo e rispetto nel racconto quotidiano del nostro tempo – si legge in una nota –. La Rai respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel Servizio Pubblico. L'essenza vitale della nostra democrazia è la libertà informativa che la Rai garantisce e che i suoi giornalisti rappresentano”.

Carabinieri effettuano rilievi dopo un'esplosione che ha coinvolto l'automobile di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia, a Campo Ascolano, frazione di Pomezia (Roma)

Il M5s ricorda che l’attentato a Ranucci cade “nel giorno dell'anniversario dell'uccisione di Daphne Caruana Galizia”. “È il segnale di un clima inquietante che sta avvolgendo il nostro Paese – scrivono in una nota i parlamentari delle commissioni Giustizia di Camera e Senato e nella commissione bicamerale Antimafia –. Contro un giornalista capace, libero e coraggioso impegnato, tra le tante inchieste che conduce, a fare luce sui buchi neri delle Stragi degli anni '90, torna proprio il linguaggio delle bombe di 30 anni fa. Contro Ranucci da tanto tempo è in piedi una vera campagna di odio e discredito, terreno di coltura perfetto per chi nell'ombra vuole mettere a tacere persone scomode come lui”. Il Movimento ha anche chiesto un’audizione urgente in Vigilanza Rai”.

"Auspico che le indagini facciano rapidamente chiarezza e consentano di punire velocemente i responsabili di questo inaccettabile atto di violenza", dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nell’esprimere “piena solidarietà” al giornalista e alla sua famiglia.

Il sindacato UsigRai

"Un attentato spaventoso che ci riporta indietro agli anni più bui. Siamo vicini a Sigfrido Ranucci alla sua famiglia dopo che nella notte la sua auto è esplosa davanti a casa. Pochi minuti prima era passata lì davanti la figlia. Siamo certi che né Sigfrido né i colleghi di Report si lasceranno intimorire. Saremo sempre al loro fianco affinché possano continuare liberamente il loro lavoro d'inchiesta. Abbiamo denunciato in questi mesi come la Rai abbia ridotto lo spazio a disposizione di Report e soprattutto il clima d'odio e insofferenza per le inchieste della redazione. In prima serata su Rai1 si è arrivati addirittura – da parte della seconda carica dello Stato – a definire i colleghi di Report ‘calunniatori seriali’, senza che né il conduttore né l'azienda prendessero le distanze. Una campagna d'odio contro il giornalismo d'inchiesta che deve finire". Così l'Esecutivo UsigRai in una nota.

L’Ordine dei giornalisti: “Come ai tempi di Br e Cosa Nostra”

"L'autobomba fatta esplodere sotto la casa di Sigrido Ranucci rappresenta un inquietante salto di qualità degli attacchi contro il giornalismo d'inchiesta e la libertà di informazione. A lui, alla sua famiglia, alla redazione di Report va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Siamo certi che saranno rafforzate le misure di protezione: c'è una parte delle istituzioni che protegge il giornalismo, mentre un'altra fomenta irresponsabilmente l'odio. C'è un attacco concentrico all'autonomia dei giornalisti e il ritorno delle bombe ci riporta ad anni bui della storia italiana. Dopo gli insulti, le accuse di faziosità, le campagne di diffamazione, le aggressioni in piazza, adesso si alza il tiro: come ai tempi di Cosa Nostra, come ai tempi delle Brigate Rosse. Chi non china la testa viene colpito. Il Consiglio nazionale dell'Ordine intraprenderà ogni azione per denunciare minacce, violenze e intimidazioni e per contrastare questo clima di caccia al giornalismo che rischia di riportarci agli anni più bui della Repubblica", afferma il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli.