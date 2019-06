Roma, 28 giugno 2019 - Una polemica dopo l’altra. Non c’è pace fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Mentre il premier Conte, dal Giappone, continua la sua paziente opera di mediatore, con un occhio al G20, per evitare la procedura d’infrazione dell’Ue, e un altro a Roma, dove la maggioranza è sempre più in bilico. Nel mirino c’è Atlantia, la società della famiglia Benetton che controlla Autostrade. Di Maio attacca a testa bassa: "Senza la concessioni del governo è un’azienda decotta, non può essere coinvolta in Alitalia perché farebbe perdere valore ai nostri aerei". Dall’azienda arriva una nota al vetriolo: "Sono dichiarazioni che perturbano l’andamento del titolo e determinano un grave danno reputazionale. Valuteremo azioni legali".

Si dice ‘stupita’ anche Confindustria: "Non si governa con il rancore, la politica dovrebbe avere il senso del limite. Conte deve chiarire". Ma non è finita qui. Perché Di Maio contro replica: "I Benetton sono stati più veloci a rispondere al sottoscritto che a chiedere scusa ai familiari delle vittime del Ponte Morandi. Quando si toccano i poteri forti…". Rincara la dose il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "Non vorrei che la Lega diventasse l’avvocato dei Benetton". E, a dare man forte al numero uno dei pentastellati c’è anche Alessandro di Battista pronto a scendere in campo nel caso in cui il governo dovesse imboccare la strada delle elezioni anticipate. Insomma, guerra totale.

Sotto lo sguardo avvelenato del Carroccio che ha sempre sostenuto l’ipotesi dell’ingresso di Atlantia per salvare Alitalia. "Non si governa con i no – tuona il ministro dell’Agricoltura Centinaio –. Se c’è un’altra proposta la mettano sul tavolo". Si fa sentire anche Salvini, che mette in guardia Di Maio: "Fra ex Ilva e Alitalia rischiamo di bruciare 25mila posti di lavoro. Non si può scherzare sul lavoro". L’ennesima invasione di campo da parte del ministro dell’Interno ai danni del suo principale alleato. Parole che Di Maio rispedisce al mittente: "Non voglio interferenze su una trattativa in corso. Le vertenze sindacali sono cose serie che non possono essere risolte con un tweet". Un fatto è certo: con l’approvazione definitiva del decreto Crescita, diventa legge dello Stato anche la fine dell’immunità penale stabilita nel 2015 per chi gestisce l’ex Ilva. Uno scenario che terrorizza i manager del colosso dell’acciaio che hanno lanciato un ultimatum: se non ci saranno ripensamenti, lo stabilimento chiuderà i battenti. "Un ricatto", incalza Di Maio, che ha già convocato l’azienda per il 4 luglio e i sindacati per il 9.

L’ennesima patata bollente nelle mani del premier che ieri ha provato a mettere pace almeno sull’altro dossier che divide la maggioranza gialloverde, quello delle autonomie. Mercoledì ci sarà un vertice fra ministri e tecnici per mettere a punto il testo da presentare al Consiglio dei ministri. "Sarò il garante dell’intesa", aggiunge il premier, che non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Ho continuato a lavorare anche quando il ministro Salvini si è allontanato per andare in tv...". Ma il clima è tutt’altro che tranquillo. Di Maio non usa mezze parole: "La riforma è nel contratto e quindi Veneto e Lombardia devono averla. Ma se danneggia il Sud passeranno sul mio cadavere". Secca la replica di Salvini: "L’autonomia non danneggia nessuno".