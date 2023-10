L’assoluzione di Falcomatà, sindaci Pd in prima linea: "L’abuso d’ufficio e la legge Severino sono un’assurdità"

Roma, 27 ottobre 2023 – Dopo due anni è tornato a fare il sindaco della sua città, Reggio Calabria. Il suo nome è Giuseppe Falcomatà, la Cassazione ha annullato la condanna per abuso d’ufficio. E ieri Falcomatà ha scandito: "Ai sindaci va consentito di poter fare i sindaci senza avere paura della firma, un sentimento che un sindaco non si può permettere: ti rallenta, ti rende insicuro e questo genera una città che si ferma e va indietro". Su questo tema abbiamo interpellato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali (Autonomie locali italiane).

Matteo Ricci (49), sindaco dem di Pesaro e presidente di Ali

In quanto amministratore del Pd, come valuta l’assoluzione in Cassazione di Falcomatà?

"Intanto sono contentissimo. Perché Falcomatà è un amico e ho seguito passo passo quest’annosa vicenda che riguarda la concessione della sala di un ex hotel e che si è protratta per anni con le condanne in primo e secondo grado. Io, che lo conosco, non ha mai dubitato di Falcomatà in una vicenda come questa che dà il senso di due questioni assurde".

Quali questioni?

"La prima è l’abuso di ufficio. Una cosa in cui possono incorrere tutti per una firma e che nel 90% dei casi finisce in nulla. Quando il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha detto che lo avrebbe abrogato, come amministratori abbiamo tutti approvato, ma ancora non si è passati dalle parole ai fatti. Noi sindaci avevamo chiesto una revisione con la derubricazione del reato, il governo ha proposto l’abolizione. La vicenda reggina dimostra l’inutilità di una fattispecie che impegna i magistrati e ingenera una paura della firma che ostacola l’azione amministrativa".

E la seconda questione?

"La legge Severino. Il sistema giudiziario italiano si basa su tre gradi di giudizio. Non si capisce perché un amministratore debba decadere dopo il primo. Anche la Severino è una legge che va assolutamente modificata: la decadenza da un ruolo deve avvenire quando una persona è condannata in via definitiva".

A trent’anni da Tangentopoli si chiede ancora alla magistratura di supplire alla politica?

"Essere garantisti è il modo migliore per dare fiducia alla magistratura. Fino al terzo grado non si può condannare una persona. Questo non significa andare contro la magistratura, ma dimostrare grandissimo rispetto per il suo ruolo. Altrimenti non si capisce perché ci siano i giudici di Cassazione. Non credo che i magistrati siano contenti di portare avanti procedimenti che nel 90% dei casi si risolvono in nulla. Ho sempre tenuto fede a un’impostazione che critica chi attacca i magistrati per motivi politici. Fanno il loro lavoro e bene. Il problema riguarda il legislatore, che ha fatto due norme da modificare nell’interesse di tutti".

Perlomeno dei sindaci…

"Un sindaco eletto direttamente dai cittadini, che vede messo a rischio l’adempimento del proprio mandato, con danno enorme per la comunità. Come amministratori abbiamo mille controlli. Giusto. Ma quando un reato 9 volte su 10 finisce in nulla, infangando una persona perbene e paralizzando una amministrazione nel combinato disposto con la legge Severino, allora il legislatore deve porsi il problema".

In Parlamento, però, il Pd non ha un orientamento unanime…

"Su questo tema da anni ci sono un dibattito e una divisione all’interno del partito. Come amministratori siamo uniti. Ma una parte del gruppo parlamentare ritiene che non sia la strada giusta. Mi pare tuttavia che la vicenda Falcomatà rafforzi la tesi che sosteniamo da 10 anni come Anci e Ali".