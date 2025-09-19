Arriva il mini election day. Veneto, Puglia, Campania: si vota il 23 e 24 novembre

Non ci sono ancora i candidati del centrodestra, ma c’è la data del voto. Anzi, c’è l’election day, il 23 e 24 novembre prossimi, per il voto regionale in Veneto, Campania e Puglia, ultimo giorno utile per chiudere una tornata che si aprirà domenica 28 settembre in Valle d’Aosta (un’unica giornata, dalle 7 alle 23) e nelle Marche, dove si voterà anche lunedì 29 (fino alle 15). Poi saranno chiamati gli elettori della Calabria, il 5 e 6 ottobre, e della Toscana, il 12 e 13 ottobre.

In vista delle aperture delle urne, la Commissione parlamentare antimafia ha iniziato il monitoraggio delle liste dei candidati ai consigli regionali, per individuare i cosiddetti impresentabili, coloro che hanno pendenze giudiziarie – almeno un rinvio a giudizio – per reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione. Il caso più eclatante è quello di Mimmo Lucano, dichiarato incandidabile in virtù della legge Severino per una serie di reati. Il Consiglio di Stato ha rigettato il suo ricorso contro la decisione della commissione elettorale, poi confermata dal Tar, di escluderlo dalla corsa per il consiglio regionale in Calabria, con Avs; sull’ex sindaco di Riace pesa la condanna per falso al processo Xenia, nel quale sono stati ipotizzati illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti.

E così, con la decisione di Luca Zaia, in Veneto si avvicina l’avvio della campagna elettorale. "Esprimo l’auspicio che sia di reale, civile e sereno confronto costruttivo – ha detto il governatore veneto – condotto nell’interesse di tutti noi veneti. Spero anche sentitamente che la squadra che sarà chiamata dall’elettorato a guidare questa Regione e ad affrontare i prossimi cinque anni di governo possa portare ancora più in alto il nostro Veneto". Continuano intanto le grandi manovre del centrodestra che, come si diceva, ancora non ha un candidato ufficiale. Mentre il centrosinistra schiera Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso.

Intanto in Campania, la riunione con i partiti del centrosinistra "è andata benissimo". La rassicurazione è arrivata dal candidato governatore Roberto Fico al termine dell’incontro durato quasi due ore. I passi successivi saranno cinque tavoli tematici sul programma: lavoro, ambiente, infrastrutture, sviluppo economico e aree interne. A prendere parte al vertice Piero De Luca, segretario in pectore dei dem campani, Antonio Misiani, commissario regionale del Pd, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, in rappresentanza del governatore uscente Vincenzo De Luca e anche i rappresentanti di +Europa, Cdu, Europa Verde, Italia Viva, socialisti, Sinistra Italiana insieme a Clemente Mastella di Ndc. Tutti contenti allora? Uno dei nodi che resta da sciogliere è il rapporto con Vincenzo De Luca: nella riunione ci sarebbe stato un momento di tensione con il rappresentante del governatore Fulvio Bonavitacola, in merito al nuovo edificio dell’ente che De Luca ha progettato di realizzare. Il dialogo resta comunque aperto: "È l’inizio di un cammino", ha detto il luogotenente di De Luca senior. Per questo, resta il consiglio di Mastella: "Ho suggerito a Fico di incontrare il presidente De Luca, devono trovare un modo per parlarsi".