Arrestato il sindaco di Sorrento. Mazzette a cena, colto in flagrante

Una cena bruscamente interrotta dall’irruzione delle forze dell’ordine. È successo al primo cittadino di Sorrento, martedì 20 maggio, colto in flagranza di reato mentre intascava 6mila euro, Secondo i pm Giuliano Schioppi e Matteo De Micheli, coordinati dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, quei soldi erano solo una parte di una tangente pagata da un imprenditore per un appalto da oltre 4,5 milioni relativo all’affidamento della refezione scolastica. Finito in manette anche il collaboratore Francesco Di Maio, fondatore del settimanale della penisola sorrentina Agorà.

Sono 22 le persone a cui vengono contestati i reati contro la pubblica amministrazione. Tra questi, dirigenti comunali, tecnici e imprenditori. Figura a sorpresa anche il mago Raffaele Guida (foto a destra), detto "Lello il sensitivo", conosciuto anche per le sue apparizioni in tv. L’arresto del sindaco di Sorrento Massimo Coppola (foto a sinistra), eletto nel 2020 da una coalizione di liste civiche con il Pd, ha lasciato interdetti gli abitanti della cittadina costiera di fronte alla baia di Napoli. Le indagini erano partite dal ritrovamento di 15mila euro nascosti in una confezione di panettone, denaro sequestrato dalla Guardia di Finanza a dicembre 2024.

A oggi le presunte irregolarità nell’assegnazione delle gare di appalto a Sorrento si concentrano su diversi progetti. Tra questi, gli affidamenti diretti all’associazione "La Fenice", gli appalti per la promozione del brand Sorrento, per la fornitura di panchine smart, per l’adeguamento tecnologico del teatro Tasso, per un percorso pedonale costiero, per la riqualificazione dell’area del complesso eliportuale, per il recupero dal degrado di un centro per anziani e per la realizzazione e la manutenzione di un nuovo impianto di illuminazione cittadino. E infine, anche le gare di appalto relative alla riqualificazione dello Stadio Italia.

Stela Mehmeti