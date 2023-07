Arnaldo Forlani, governo: funerali di Stato e lutto nazionale

Roma, 7 luglio 2023 - L'Italia dirà addio ad Arnaldo Forlani con funerali di Stato e lutto nazionale. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio sul sito del governo, scrivendo: "A seguito della scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Arnaldo Forlani, è stata disposta, dall'8 al 10 luglio 2023, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero". Inoltre "il 10 luglio 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale".

L'ex leader democristiano si è spento ieri sera nella sua casa di Roma, a quasi 98 anni. Nato a Pesaro l'8 dicembre del 1925, è arrivato ai massimi vertici della Democrazia Cristiana. Nella sua carriera politica ha ricoperto diversi incarichi apicali non solo come segretario Dc ma anche nel governo come presidente e vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, della difesa e delle partecipazioni statali. Dopo anni da collaboratore di Amintore Fanfani nella corrente politica "Nuove Cronache", agli inizi degli anni ottanta assieme ad Antonio Gava e Vincenzo Scotti diede vita alla corrente "Azione Popolare", o "Grande centro".

Forlani è stato segretario della Balena bianca dal 1969 al 1973, poi nel triennio 1989-1992, e per un lungo periodo è stato presidente del Consiglio nazionale del partito. Mancò la presidenza della Repubblica nel 1992 per fuoco amico all'interno della Dc.

Gianfranco Piazzesi, scrittore e giornalista, collaboratore de "Il Giornale" di Indro Montanelli, lo definì il "coniglio mannaro".