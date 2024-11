Arianna Meloni e le donne con super poteri: “Noi al lavoro con 38 di febbre e tachipirina, altri stanno a casa”

Roma, 9 novembre 2024 – "Noi donne siamo quelle persone che reggono la tensione più di qualunque altro uomo… E siamo anche persone che hanno una enorme tenuta fisica. Poi le nottate, quante ne abbiamo fatte... Anche con la banale febbre. Quando abbiamo 38 noi con la tachipirina siamo al lavoro, qualcun altro invece, con 37 se ne sta a casa... Scusatemi, mi sto facendo prendere la mano... Scherzo, naturalmente sono esclusi i presenti...''. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, parlando al palazzo dei Congressi di Riccione all'iniziativa 'Per merito, per amore, per libertà'.

''Noi donne, diciamocelo, abbiamo i superpoteri... Abbiamo una enorme tenuta fisica, reggiamo meglio la tensione di qualsiasi altro uomo... Siamo quelle persone che sanno fare mille cose nello stesso momento e ricordiamo mille cose nello stesso momento...''. ha proseguito la sorella della premier e capo della segreteria politica del partito di via della Scrofa. Una forte rivendicazione della forza delle donne, sul lavoro, in famiglia, nella vita.

Poi Arianna parla della sorella Giorgia, che lei considera un esempio di ''donna dai super poteri''. ''Vi racconto un aneddoto, è una cosa un pò personale – confida – Parecchio tempo fa, parlando con mia sorella Giorgia, le ho detto 'ma come fai? io ho l'ansia solo a guardarti...'. E lei mi ha risposto: 'Arianna, anche io ho l'ansia, la combatto, impatto contro l'ansia e vado avanti'. Allora io credo che il segreto sia tutto qui ed è questa la testimonianza che volevo portarvi'', ha concluso la responsabile tessere di Fdi.