Giovedì 25 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Politica
Politica
25 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Appoggio alla causa palestinese, i rappresentanti di base si sono presi le piazze

I sindacati di base (Cobas, Usb, e Cub su tutti) stanno usando l’attivismo per la Palestina come leva strategica per crescere politicamente. Lo slogan chiave è “Giù le armi, su i salari”. In questo modo collegano la spesa militare alle lotte interne contro l’austerità e la precarietà, intercettando un malcontento diffuso.

Attraverso azioni dirompenti come scioperi e blocchi dei porti, si contrappongono all’approccio istituzionale e più cauto dei sindacati confederali (soprattutto Cisl e Uil).

Questa strategia, che unisce politica internazionale e rivendicazioni domestiche, attira una nuova coalizione di giovani, studenti e lavoratori precari. I Cobas si presentano come una rete di comitati autonomi senza un leader unico, ma con portavoce influenti come Piero Bernocchi. Usb ha una struttura più formale, ma con una leadership collettiva, che rifiuta la figura del segretario generale. La Cub, guidata dal segretario nazionale Marcelo Amendola (foto), adotta invece un modello più centralizzato e tradizionale.

