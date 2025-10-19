Appendino rompe con Conte: "Il Movimento abbia le mani libere"

Di certo ci sono tre aspetti che emergono dalle dimissioni da vicepresidente formalizzate ieri dall’ex sindaca di Torino e deputata Chiara Appendino di fronte al Consiglio nazionale per denunciare i "deludenti" risultati elettorali" e rimproverare lo smarrimento di "identità e direzione politica" dei 5 Stelle.

Primo: che Giuseppe Conte rimane blindato alla guida del Movimento. Secondo: che almeno per il momento l’ex vicepresidente dissidente non intende né sarebbe in grado di ordire alcuna trama né fronda per dare l’assalto alla leadership e all’alleanza col Pd, rispetto cui rivendica semmai maggiore autonomia e radicalità. Terzo: che le elezioni regionali (di Marche, Calabria, Toscana) hanno finora dimostrato come, nelle loro specificità di voto per il governo locale mai agevole per il Movimento, l’affanno elettorale nel contesto di un rinvigorito bipolarismo si profili nient’affatto semplice da fronteggiare per i pentastellati imbarcati nel Campo largo, dove stentano ad affermare l’autonoma e l’identità un po’ eretiche e un po’ populiste di cui si sono sempre fregiati rispetto agli altri partiti politici.

Le rumorose dimissioni di Appendino da vicepresidente a una settimana dal rinnovo delle cariche, compresa la leadership di Conte e dei cinque vice fino al 2029, si configurano insomma come una sorta di denuncia della elettorale del movimento più che come organizzazione di una fronda. Rivendicando di non aver rilasciato interviste ma parlato nelle sedi proprie, la deputata lamenta di aver subito nel corso del Consiglio nazionale di ieri una sorta di "processo", comprensivo di minacce di "inchiesta" su come sia trapelata la notizia del suo annuncio di dimissioni all’assemblea dei parlamentari. Autentico contrappasso per una classe dirigente che nel nome della trasparenza trasmetteva online i vertici con gli altri partiti e oggi esige invece riservatezza da politburo.

"Voglio dare un segnale politico: dobbiamo aprire una discussione vera e invertire la rotta – motiva Appendino –. Dopo l’ennesimo risultato deludente alle regionali, non possiamo continuare a dirci che va tutto bene. Il problema è nella nostra identità, nella direzione politica". Rivendicando che "senza radicalità non c’è cambiamento", l’ex sindaca non mette in discussione l’alleanza col Pd. Ma rivendica che "solo un Movimento 5 Stelle con le mani libere, con una forte identità, può essere davvero parte di un fronte progressista capace di cambiare le cose e battere la destra". Perciò esorta ad "avere il coraggio di cambiare traiettoria".

Il passaggio però è stretto. Appendino mette effettivamente il dito nella piaga della crisi di consensi dei 5 Stelle. D’altro canto, però, Conte è riuscito a tenere in vita un movimento destinato al collasso dopo la rimonta del bipolarismo e la scomparsa del genio di Gianroberto Casaleggio. Adesso il leader punta sulle primarie, rese possibili dall’eventuale riforma elettorale con premio di coalizione voluta dal partito della premier, per rinsaldare il consenso del Movimento anche se non vincere la sfida per la premiership. Mentre la voce critica di Appendino si profila come eventuale alternativa per garantire comunque un futuro ai 5 Stelle.