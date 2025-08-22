La governatrice dell’Umbria risponde all’appello a digiuno e preghiera di Papa Leone XIV

Assisi, 22 agosto 2025 – “Accogliamo con profonda convinzione l’appello di Papa Leone XIV, che oggi – nel giorno dedicato a Maria Regina della Pace – ci invita al digiuno e alla preghiera per porre fine alle tante guerre che continuano a ferire il mondo, a partire dai conflitti sanguinosi a Gaza e in Terra Santa e nella martoriata Ucraina. Lo facciamo come già nei mesi scorsi, e come continuiamo a fare con la rete nata dalla collaborazione spontanea tra la Rete di Trieste ed il Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta che ha avviato l’iniziativa. Il digiuno che abbiamo indetto spontaneamente da alcuni mesi coinvolge circa 100 persone a settimana (Il digiuno di un giorno), quello di una settimana riguarda una ventina di persone, sia amministratori che attivisti della società civile. Il nostro ‘digiuno’ vuole invocare l’immediata cessazione del massacro nella Striscia di Gaza e l’arrivo di aiuti umanitari, e chiede che il Governo Italiano riconosca lo Stato di Palestina. Il riconoscimento dello Stato di Palestina ora è essenziale, ci permetterebbe immediatamente di accogliere con corridoi umanitari e che darebbe un futuro a due popoli, quello palestinese e quello israeliano.

Stefania Proietti, governatrice della Regione Umbria

Perché non c’è futuro dove l’odio cieco arriva a uccidere e violare ogni vita innocente, né per le vittime né per chi infligge tanta sofferenza, nella ingiustizia di una equazione tragica che identifica un popolo con pochi terroristi, un popolo con il governo che ha perso ogni cognizione politica e umana. Mentre non ci sono più parole per descrivere l’orrore del massacro, e se anche le parole pronunciate come ”genocidio” cadono nell’indifferenza, ci rimane solo il gesto di privarci volontariamente del cibo per avvicinarci in silenzio alle sofferenze indicibili dei palestinesi, di Gaza ma anche di Cisgiordania, dove l’approvazione del dissennato progetto dell’insediamento E1 sta uccidendo ogni speranza di pace. Cosa ci rimane, oltre l’orrore che supera l’indifferenza, oltre le azioni che ciascuno di noi può fare nel suo campo di responsabilità? Quando l’impotenza sembra annichilirci, guardiamo verso l’alto. La preghiera per la pace «disarmata e disarmante», come ha affermato il cardinale Matteo Zuppi, insieme al digiuno, che richiama la spiritualità di San Francesco, affondano le loro radici proprio nella nostra Umbria, terra di pace, dialogo e fraternità, di quella non violenza che ha potuto vincere ‘buone battaglie’ che sembrava perse per sempre. Questo ce lo dice la storia, in questo dobbiamo sperare, per questo dobbiamo agire. Solo pochi giorni fa, ad Assisi, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha parlato ai giovani diretti a Roma per il loro giubileo, usando parole come “devastazione” e “distruzione”, anche delle relazioni umane. Lui, che vive e vede con i propri occhi l’orrore di una guerra, ci dice che la pace non arriva subito, che va costruita mattone dopo mattone. La Regione Umbria ha scelto di non rimanere in silenzio esponendo la bandiera della Palestina sulla facciata di palazzo Donini - sede della Regione - al termine dei lavori del Cantiere della pace, uno spazio aperto a cittadini, associazioni, enti locali e organizzazioni internazionali che raccoglierà proposte ispirate ai valori della non violenza e della giustizia sociale. La Regione Umbria ha pronunciato parole nette: ‘Noi riconosciamo da oggi lo Stato di Palestina e la dignità del suo popolo’ con un messaggio di responsabilità e di vicinanza alle migliaia di vittime civili, dei bambini, come quelli di Gaza che abbiamo accolto e stiamo curando nella nostra Regione, e di tutte le persone che non hanno voce nè diritti. In sede di Assemblea legislativa abbiamo approvato tre atti in questo senso: la richiesta al Governo di riconoscere lo Stato della Palestina, l'incremento dei corridoi umanitari e la proposta di istituire il ministero della pace. Personalmente, insieme ad altri amici amministratori, intellettuali, docenti, ho promosso un manifesto per un'offensiva di pace, con l’obiettivo di compiere un passo in più, rispetto al perimetro ordinario, verso la giustizia e la sicurezza internazionale. Il mio appello personale ed istituzionale va anche ai tanti amici Israeliani, alla comunità ebraica, a tutti coloro che, in Israele e nel mondo, si stanno ribellando ad un governo che ha innescato una sanguinosa spirale di violenza insensata e atroce: non così si salverà la vita degli ostaggi, sacra quanto la vita di più di un milione di palestinesi ostaggi a Gaza, non così si onorerà la memoria delle vittime innocenti, non così si renderà giustizia a tutti i bambini morti innocenti. Il Cardinale Zuppi ci ha ricordato i loro nomi uno per uno: dal 7 ottobre 2023 al 15 luglio 2025 questa insensata carneficina ha tolto la vita a 16 bambini israeliani e a 12211 bambini palestinesi, tutti innocenti, piccoli angeli uccisi dalla barbarie del terrorismo e del genocidio. Chiunque voglia ora stare dalla parte giusta della storia non può far finta di non vedere: dobbiamo con ogni sforzo possibile stare dalla parte dell’umanità ferita e chiediamo a gran voce che si riconosca il diritto dei popoli a vivere in pace e dignità. L’ invito di Papa Leone resta per noi l’impegno di tutti i giorni, di sempre. Anche la Custodia di Terra Santa si è unita alla preghiera e al digiuno chiesti da papa Leone per invocare la pace. L’intera Custodia di cui anche Gaza fa parte, si unisce a noi nel digiuno! Voglio concludere citando l’appello del Custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo ofm: “Come frati della Custodia di Terra Santa vogliamo aderire con convinzione a questo appello, invito pertanto tutti i frati e tutte le fraternità a vivere il 22 agosto come giornata di preghiera e digiuno per la pace. Nei nostri santuari, che ci richiamano quanto Gesù ha detto e fatto per la nostra riconciliazione, preghiamo personalmente e in fraternità per tutte le vittime di tutte le guerre, quelle a noi vicine e quelle a noi lontane. Preghiamo specialmente per i bambini, i civili e gli ostaggi, per tutte le famiglie che soffrono, per gli operatori umanitari e della comunicazione. Preghiamo per la conversione dei cuori perché si spengano l’odio, la rabbia e la paura che generano la violenza. Preghiamo perché la comunità internazionale non si limiti a guardare ma intervenga per favorire la pace, il rispetto del diritto internazionale, l’incolumità dei civili, degli operatori umanitari e dei giornalisti. La Vergine Maria Regina del Rosario ci protegga e i nostri santi patroni Francesco e Antonio intercedano presso l’Altissimo e ottengano la rapida fine di ogni conflitto. Sono parole che pesano di più, che hanno tutto il peso della sofferenza, ma anche della speranza. Dall’Umbria non ci fermeremo, abbiamo una responsabilità troppo grande per fermarci, ce la consegna la storia, ce la consegnano Aldo Capitini e San Francesco d’Assisi, così: il Signore ci dia Pace”.

* Governatrice della Regione Umbria