Aperta un’inchiesta sul caso Caputi

La Procura di Perugia "ha provveduto ad iscrivere l’esposto del Dis su presunte rivelazioni di notizie riservate comunicate alla Procura della Repubblica di Roma". Lo ha annunciato l’ufficio del capoluogo umbro, specificando che "non può essere riferito il contenuto dell’iscrizione né il registro in cui è stata disposta, trattandosi di informazioni coperte dal segreto".

Il caso è quello del presunto dossieraggio con la rivelazione di notizie riservate sulla vicenda del capo di gabinetto di Palazzo Chigi Gaetano Caputi. "L’iscrizione è stata disposta nel rigoroso rispetto dei criteri indicati dall’art. 335 cpp, come modificato dal d.lgs n. 150/22 (riforma Cartabia), e dalla direttiva dell’ufficio in materia" è detto nel comunicato firmato dal procuratore Raffaele Cantone (foto). Nel comunicato della Procura di Perugia si spiega che "il procedimento è stato assegnato al sostituto individuato secondo il criterio automatico e, in relazione alla particolare delicatezza dei fatti in esso esposti, si è ritenuta opportuna la codesignazione dello scrivente". Cioè il procuratore capo Raffaele Cantone.