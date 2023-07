Caso Delmastro, l’Anm: “Dal governo accuse pesantissime ai magistrati”

Roma, 8 luglio 2023 – "Un attacco pesantissimo, ancora più insidioso perché riferito a fonti anonime". Così Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm (Associazione nazionale magistrati), in apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale, ha definito l’intervento fatto filtrare da Palazzo Chigi sulla notizia dell’imputazione coatta del segretario alla Giustizia Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio nel caso di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis.

“In un processo di parti non è consueto che la parte pubblica chieda l'archiviazione e il giudice per le indagini preliminari imponga che si avvii il giudizio – recitava la nota ‘informale’ arrivata alle agenzie dalla presidenza del Consiglio dei ministri -. Quando questo interessa due esponenti del governo in carica è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee”.

Il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia (Ansa)

Per Giuseppe Santalucia, presidente Anm queste sono “accuse gravissime che colpiscono al cuore la magistratura”. C’è in ballo la “legittimazione” delle toghe.

In un documento approvato all’unanimità il direttivo definisce “incomprensibili” le “censure” al gip di Roma che ha chiesto l’imputazione coatta di Delmastro e chiede che il “governo e la sua maggioranza rispettino le prerogative dei giudici”. L'Anm auspica anche che “queste prese di posizione non siano veramente condivise dal responsabile del dicastero e dalla maggioranza governativa”. E richiama il principio della “separazione dei poteri dello Stato” come “garanzia dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”.

“La magistratura non ha alcuna voglia di alimentare lo scontro – ha detto nel suo discorso introduttivo Santalucia – ma quando il livello dello scontro si alza, il nostro silenzio non sarebbe più espressione di un riserbo istituzionale ma sarebbe l'impacciato mutismo di chi non sa reagire con fermezza, con garbo, con chiarezza, a una politica muscolare, la politica del governo che mostra i muscoli a un'istituzione di garanzia. Noi siamo lontani dal potere lontani dalle fazioni politiche ma non arretriamo quando si tratta di difendere i principi e i valori della Costituzione".