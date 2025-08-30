Angelo Bonelli (Avs): "Noi con l’ex sindaco. Ma non vogliamo veti"

Onorevole Angelo Bonelli – leader del movimento verde in coabitazione con Nicola Fratoianni per le liste di Avs –, ancora l’altro ieri Nichi Vendola ha dichiarato il sostegno alla candidatura alla presidenza della Puglia del dem Antonio Decaro, che tuttavia continua a porre un problema di agibilità rispetto ai predecessori in lista. Come rispondete?

"Ribadiamo la posizione lungamente sostenuta da me e Fratoianni: Decaro è una persona di cui abbiamo massima stima e che abbiamo difeso dagli attacchi della destra a Bari. Siamo perciò rimasti molto sorpresi dal suo ultimatum sulle candidature. Posso comprendere che ci sia una dinamica interna al Pd riguardo la discontinuità, che chiediamo anche noi rispetto alla gestione di Michele Emiliano: una delle questioni che non si può protrarre è infatti il trasformismo che ha caratterizzato la passata amministrazione. Ma il veto sulle liste di Avs, che è un soggetto importante e consistente nelle dinamiche di coalizione, ci sorprende. Per venire alla domanda, Decaro pone una questione che può riguardare il Pd, ma non casa nostra: le liste di Avs le decide Avs".

Ovvio che il problema si chiami Emiliano. Ma se c’è Vendola capolista, perché non il governatore uscente?

"Il Pd deve avere il coraggio e la forza di decidere al proprio interno come si fanno le liste. Non possono pensare che per eliminare un ex presidente si mettono in discussione i diritti attivi e passivi. Altrimenti un domani il Pd può porre il veto su Bonelli, che ha posizioni nette sulla conversione ecologica. Invito il Nazareno a risolvere rapidamente la questione. A suon di veti, sennò, si demolisce la possibilità di costruire un’alleanza forte e coesa in grado di battere la destra; che ha una capacità di coesione basata sulla gestione del potere e usa la bugia trasformata in propaganda per consolidarsi".

Qualcuno intanto prefigura una ricandidatura Vendola...

"Per forma mentis e cultura politica sarebbe scorretto parlare di altre ipotesi nel momento in cui sosteniamo che Decaro: che riscuote la nostra stima e non ha sciolto la riserva sulla candidatura certamente non posta da noi. E, siccome noi siamo corretti, non lo facciamo. È altresì evidente che Avs è in grado di avanzare candidature: lo poteva fare il Calabria e può a maggior ragione in Puglia. Ribadiamo la stima in Decaro e siamo pronti a sostenerlo. Lo dico anzitutto al Pd. Ma non si scambi la responsabilità di Avs di essere pontieri delle alleanze anche in rapporto coi 5 Stelle con una debolezza di cui approfittare".

Vendola ha già adempiuto a due mandati. Non sarebbe una contraddizione riproporlo?

"Come Avs siamo sempre stati contrari al terzo mandato come consolidamento feudale del potere locale. Detto questo, anche io che sono stato critico rispetto a Vendola sull’Ilva di Taranto, ho letto le sue analisi critiche assolutamente condivisibili su quella vicenda".

Quindi sarebbe ricandidabile?

"Nichi si è chiamato personalmente fuori da oltre un decennio. Quindi francamente mi pare non ci sia paragoni con chi persegue il terzo incarico. Ma ripeto: noi siamo corretti e leali, concetti andati dispersi nella classe politica, a Decaro confermiamo perciò stima e sostegno. Salvo che non ci possono certo essere veti sulle liste di Avs".