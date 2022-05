Giulio Andreotti, Intoccia: "La Cassazione parla chiaro, ebbe contatti con la mafia"

Esce 'Esterno notte' di Marco Bellocchio e scoppia la polemica. Giulio Andreotti, il sette volte presidente del Consiglio dc, torna alla ribalta. Il tema è lo stesso che il regista aveva affrontato vent’anni fa con Buongiorno notte. La figura di Andreotti ne esce cinica, fredda e impenetrabile. Poco umana, in sostanza. Con Moro che non esita a lanciare un anatema duro e forte: "Ti odio Andreotti". Il che ha suscitato prese di posizione nette. Come quella del figlio di Giulio, Stefano Andreotti. Il quale, dopo aver affermato che non andrà a vedere il nuovo film di Bellocchio, ha difeso la memoria del padre: "Io l’ho visto piangere solo due volte: quando morì mia nonna e il giorno in cui venne rinvenuto il corpo di Moro". E ancora: "Di mio padre in genere viene data l’immagine di una persona indifferente che è totalmente falsa. Freddo e cinico? Un luogo comune". E il risveglio di interesse per la figura dello statista dc viene confermata da convegni e nuovi libri. Come quello di Paolo Intoccia che ripercorre uno dei capitoli più lunghi e delicati del Dopoguerra: il 'processo Andreotti', in scena sull’asse giudiziario Roma-Palermo dal 1993 al 2004 con lo statista accusato di essere il referente politico di Cosa Nostra. Le successive sentenze stabilirono in maniera definitiva che i reati contestati ad Andreotti fino al 1980 erano da considerarsi prescritti, mentre per quelli successivi Andreotti fu assolto. Nel processo 'gemello' per l’uccisione del giornalista Mino Pecorelli, Andreotti fu assolto. ------- Paolo Intoccia ha 28 anni e la sua passione per il caso giudiziario che vide coinvolto l’ex presidente del Consiglio scudocrociato, sfociata in una sentenza di prescrizione per i fatti fino al 1980 e una di assoluzione per quelli successivi, lo ha appassionato a tal punto da convincerlo prima a scrivere la tesi di ...