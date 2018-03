Roma, 1 marzo 2018 - Andrea Roventini, 41 anni ad aprile, sarà il nuovo ministro dell'Economia se il Movimento 5 Stelle vincerà le elezioni del 4 marzo 2018. Nato a Mirandola (Modena), laurea cum laude in Economia all'Università di Modena e Reggio Emilia e phD in Economia e Management alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Qui, da novembre 2014, è professore associato. Ha insegnato, però, anche all'Università di Verona alla facoltà di Economia. Luigi di Maio l'ha presentato così: “Roventini ha l'età di Macron, ma già scrive con un premio Nobel come Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva”. Allievo di Giovanni Dosi, che dirige l’Istituto dove opera Roventini e che è tra gli esperti più ammirati dal M5S, Roventini ha firmato paper proprio con il famoso premio Nobel che, già prima della nascita del Movimento, interveniva sul blog di Beppe Grillo.

LE SUE RICETTE - Ma quale sarà la ricetta economica di Roventini se dovesse prendere il posto di Pier Carlo Padoan? Auto definitosi su Twitter un keynesiano eretico, critico col liberismo e la deregolamentazione sfrenata dei mercati finanziari, sul Sole 24 Ore dettaglia le sue ricette economiche. Contrario alle privatizzazioni, ha, invece, annunciato che darà il via libera a crescita e investimenti “come leva per abbattere il debito”. Una volta al Tesoro, poi, si è detto pronto a un Def rigoroso e senza “idee bizzarre e utopistiche”. “Il presidente francese Macron ha la mia età: è più facile guidare la Francia o il Mef?, si è chiesto nel corso dell'intervista, richiamando la frase di presentazione di Di Maio e rispondendo a chi lo considera troppo giovane per guidare il Tesoro. Il suo programma? "No all'abolizione della legge Fornero, ma sì a un suo superamento”, mentre sul reddito di cittadinanza cita il suo collega Pasquale Tridico ("ministro ombra" del Lavoro) dicendo che ha già pronto “un piano per finanziare il reddito di cittadinanza o meglio il reddito minimo condizionato”. Roventini, infine, parla del piano di spending review di Carlo Cottarelli (”Si possono fare tagli mirati di spesa e tagliare agevolazioni fiscali introduttive”) e cita i casi disastrosi della Grecia e della Finalndia, vittime dell'austerità e di "politiche auto distruttive”.

