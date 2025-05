America’s cup nella baia di Napoli. L’orgoglio del governo: : "Il mare è il nostro Dna"

"Sono orgogliosa e onorata di dare il benvenuto a Emirates New Zealand e ai trofei che si presentano qui oggi, voglio ringraziare chi ha lavorato in questi mesi con concretezza per permettere all’Italia di vincere una competizione, arriva in Italia il trofeo velico più prestigioso del mondo, una sintesi unica tra tradizione e futuro. Questa assegnazione deve inorgoglire ogni italiano, senza il mare non saremmo quello che siamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Doria Pamphilj, nel corso della presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup. Sul prato, nei posti riservati alle autorità, tra gli altri i ministri Andrea Abodi (Sport), Guido Crosetto (Difesa), Giancarlo Giorgetti (Economia), Orazio Schillaci (Salute) e Eugenia Roccella (Famiglia).

"Il mare – ha chiuso la premier – per noi è storia, cultura, identità, è la linea blu che disegna la nostra fisionomia rendendola unica è confine ma è anche orizzonte, è protezione, è sfida, è stimolo continuo a guardare oltre, a spingerci oltre i nostri limiti e da noi ovviamente è un pezzo fondamentale anche del sistema economico, della nostra grandezza produttiva. Noi dobbiamo ricordare che l’Italia vanta una leadership nella nautica, nella cantieristica, nell’industria armatoriale, nella croceristica, in tanti ambiti che sono connessi alla sua economia".