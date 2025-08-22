“Almasri uccide a mani nude un uomo”: video choc, s’indaga sull’autenticità. Schlein: “Meloni spieghi agli italiani perché lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli”

Roma, 22 agosto 2025 - Almasri in pieno giorno afferra per il collo a mani nude un cittadino libico e lo percuote in strada a Tripoli fino ad ucciderlo, è il video diffuso dall'organizzazione non governativa Refugees in Libya che sta facendo discutere anche in Italia. Secondo l'ong il video mostra Osama Najeem, meglio noto come Almasri, mentre uccide un uomo. "Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta del fatto, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio", ha precisato nel post l'ong.

Un fotogramma del video pubblicato dall'ong Refugees Libya che mostra Almasri aggredire un uomo a Tripoli

Indagini apparati di sicurezza italiani

Sul video diffuso in rete stanno svolgendo approfondimenti anche gli apparati di sicurezza italiani. Si fa notare che la foto finale del filmato, che mostra il comandante libico insieme ad un'altra persona, sarebbe stata scattata prima del gennaio 2025, quando l'uomo fu arrestato a Torino e poi rilasciato e rimpatriato. Inoltre nel luglio scorso Al Masdar ha pubblicato un video generato con l'Intelligenza artificiale in cui Almasri sembra rilasciare una sorta di confessione pubblica spiegando come è riuscito a sfuggire al mandato d'arresto della Cpi. La pagina media Al Masdar è vicina al Governo di unità nazionale della Libia ed è dichiaratamente ostile alla Rada, la milizia di Almasri.

I commenti in Italia

"Le immagini mostrate dai media libici sono terrificanti. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il Governo italiano deve rispondere a una semplice domanda. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo Governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere", ha attaccato la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Osama Njeem Almasri, l'uomo che l'Italia ha riconsegnato alla Libia con un volo di Stato ignorando un mandato di cattura internazionale, continua a uccidere. E lo fa impunito, addirittura alla luce del sole in strada, come mostrano i video diffusi da alcuni media libici. Chi governa l'Italia sapeva chi fosse e cosa avesse fatto il torturatore libico. Lo ha rimandato indietro assumendosi la responsabilità politica e morale di ogni crimine che Almasri continuerà a commettere. Le mani di Meloni, Piantedosi e Nordio sono sporche di sangue", è stato il duro commento del segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Dunque: un tizio accusato dalla Corte Penale Internazionale di 'crimini di guerra e contro l'umanità di oltraggio alla dignità personale, trattamento crudele, tortura, violenza sessuale, stupro, omicidio, contro l'umanità derivante da altri atti inumani, di persecuzione contro l'umanità, commessi nella prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2011 in poì, dopo essere stato rimpatriato a spese del contribuente italiano con aereo di Stato della nostra Repubblica, tra gli osanna festosi e irridenti dei suoi complici, starebbe nuovamente dando prova di sé. Uccidendo cittadini libici per le strade di Tripoli, come se fossero quelle del Far West", ha sottolineato il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva. "Quel signore doveva stare in una prigione. E rimane ancora inevasa, silente e misteriosa la risposta ad una semplice domanda: perché, presidente Meloni, sottosegretario Mantovano e ministri Nordio e Piantedosi, quel soggetto non è stato associato alle galere e anzi è stato scarcerato e riportato con tutti gli onori laggiù? Perché?", ha concluso Borghi.