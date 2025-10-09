Caso Almasri, negata l’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano. In aula anche la premier Meloni

Roma, 9 ottobre 2025 – Nessun processo per i vertici di governo coinvolti nel caso Almasri. Dopo il primo rigetto da parte della Giunta per le Autorizzazioni della Camera, oggi sono stati i deputati a dire “no” all'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.

È arrivata in Aula a votare anche la premier Giorgia Meloni (raramente presente in veste di deputata) che, dopo la lettura del risultato, è stata la prima a complimentarsi con i due ministri che le sedevano vicini. Ora resta da capire cosa succederà alla capo di gabinetto del Guardasigilli Giusi Bartolozzi, indagata per false informazioni al pubblico ministero, omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Esultano dopo il risultato della votazione Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e la premier Giorgia Meloni

Almarsi, per l’Italia è un caso chiuso

È arrivata così la parola fine su una vicenda giudiziaria entrata nel dibattito politico come uno tzunami e che, da una decina di mesi, sta scatenando una bufera giudiziaria. L’Esecutivo ha stoppato la richiesta del Tribunale dei ministri sull’aprire un procedimento giudiziario nei confronti dei tre indagati: il processo non ci sarà.

Sui tre politici è stata aperta un’indagine per favoreggiamento nella vicenda della liberazione di Osama Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e poi rimpatriato dall’Italia lo scorso gennaio. Sul Guardasigilli, il ministro alla Giustizia Nordio, pendeva anche l'accusa di omissione di atti di ufficio, mentre al numero uno del Viminale, il ministro dellì’Interno Piantedosi, e al sottosegretario Mantovano veniva contestato inoltre il reato di concorso in peculato.

Lo scontro tra Nordio e l’Anm

“Lo strazio che il Tribunale dei ministri ha fatto delle norme più elementari del diritto è tale da stupirsi che non gli siano schizzati i codici dalle mani, ammesso che li abbiano consultati", è stata la reazione durissima del ministro Nordio. Parole che hanno suscitato l’indignazione dell'Anm: "Il ministro della Giustizia, che ha un alto compito istituzionale, decide di venir meno a ogni principio di continenza, rispetto e misura, aggredendo in maniera scomposta dei colleghi, peraltro sorteggiati per far parte del Tribunale dei ministri, contraddicendo il più volte decantato intento di abbassare i toni", protesta il sindacato delle toghe.

Voto scontato? Si, ma con il colpo di scena

L'esito della votazione della Camera era prevedibile, ma non sono mancati dei colpi di scena. Alcuni deputati delle opposizioni hanno votato contro l'autorizzazione a procedere. I gruppi di maggioranza, infatti, hanno 242 deputati a cui se ne aggiungono tre del Gruppo Misto, mentre i voti contro l'autorizzazione a procedere sono stati 251 per Nordio e Mantovano e 256 per Piantedosi.

"Anche da una parte dell'opposizione vi è riluttanza ad affidare alle procure delle competenze che dovrebbero essere squisitamente politiche", ha commentato Piantedosi. A favore del ministro dell'Interno aveva annunciato il proprio voto favorevole solo Italia Viva.

Pittalis: “Hanno agito per preminente interesse pubblico”

L'Esecutivo ha agito "per un preminente interesse pubblico", ha detto il deputato Pietro Pittalis nella relazione introduttiva, parlando a nome della maggioranza di governo. "Ci accusavano di menzogna, ma eravamo vincolati dal segreto istruttorio”, ha sottolinato Nordio.

A partecipare al voto è stata anche la premier Meloni, che raramente entra alla Camera in veste di deputata. Dopo l’esito, ha appoggiato la mano sulla spalla di Piantedosi e il Guardasigilli, in segno di gratitudine, le ha fatto il baciamano. La tensione è salita quando Riccardo Ricciardi (M5s) ha invitato Meloni a "tornare in Aula" più spesso e "non solo per salvare i suoi ministri".

Nella sua relazione Pittalis ha anche affermato che l'autorizzazione a procedere debba essere chiesta anche per la capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, in quanto 'coindagata laica' nel processo. La posizione di Bartolozzi, accusata dai magistrati romani di false dichiarazioni sul caso Almasri, resta al vaglio della giustizia ordinaria. Ma il filone di inchiesta che la riguarda al momento resta congelato finché la Camera dei deputati non comunicherà al Tribunale dei ministri l'avvenuto voto contrario sull'autorizzazione a procedere per i ministri.

Cosa succede ora

Il Tribunale dei ministri ora emetterà un provvedimento di archiviazione per Nordio, Piantedosi e Mantovano, che poi comunicherò alla procura di Roma. Solo a quel punto, quindi tra qualche settimana, si potrà riaprire l'indagine sulla capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. “Speriamo che il capitolo su di lei si chiuda così come è successo su questo", ha commentato il ministro Nordio, che l'ha difesa fin dal quando la notizia sull’avviso di garanzia è diventata pubblica.

La rabbia dell’opposizione

“Per Fratelli d'Italia i ministri avrebbero il diritto di mentire in Parlamento", tuona la deputata dem Debora Serracchiani. E mentre parlavam in Aula, il collega Angelo Bonelli, leader di Avs, mostrava le immagini di prigionieri torturati in Libia nel campo di Mitiga, gestito da Almasri.

Francesco Romeo, legale di una vittima e testimone delle torture del generale libico, annuncia il ricorso alla Consulta: "Il voto di maggioranza odierno calpesta la Costituzione e la legalità internazionale. Nel nostro ordinamento costituzionale non esistono e non possono esistere zone franche o zone d'impunità per chi riveste cariche di governo".