Almasri, informativa di Nordio e Piantedosi domani alle 12.15 alla Camera. Niente diretta tv

Roma, 4 febbraio 2025 - I ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio riferiranno domani alle 12,15 alla Camera sul caso Almasri. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, come riferisce il capogruppo di M5s Riccardo Ricciardi.

L'informativa non sarà trasmessa in diretta televisiva, come era invece stato richiesto dalle opposizioni, perché sull'opzione non si è trovato l'ok unanime.

Le opposizioni critiche spiegano che la diretta non ci sarà in quanto un gruppo di maggioranza si è detto contrario e, dunque, non si è raggiunta l'unanimità come prevede il regolamento. Circostanza confermata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che, però, ha preferito non entrare nel merito: "Qualcuno nella maggioranza non era d'accordo", le sue parole.