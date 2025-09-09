Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l'ora dell'incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l'ora dell'incertezza
Politica
Caso Almasri, è indagata Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto di Nordio
9 set 2025
REDAZIONE POLITICA
9 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Caso Almasri, è indagata Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto di Nordio

La dirigente del Ministero della Giustizia avrebbe avuto un ruolo chiave nel dossier del comandante libico. La procura di Roma ipotizza il reato di false informazioni

La capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio

Roma, 9 settembre 2025 – Nuovo colpo di scena nel caso Almarsi. Dopo la bufera che ha travolto i vertici del Governo Meloni, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il nome di Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia. La dirigente è indagata per il reato di false informazioni al pubblico ministero, omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Secondo la procura, non solo avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione del dossier Almasri – aperto dal Ministero con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per il generale libico – ma avrebbe anche omesso dei fatti quando il mese scorso è stata ascoltata dai pm nell’ambito del procedimento a carico del ministro Carlo Nordio

Perchè è indagata 

A quanto si apprende, l’indagine è scattata nell'ambito del procedimento per il caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso.

Bartolozzi era stata ascoltata dal tribunale dei ministri per un procedimento in cui il guardasigilli Nordio deve rispondere di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Il tribunale dei ministri, lo scorso mese, aveva inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio

Caso Almasri, Nordio: “Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali”. Si valuta la denuncia per divulgazione di carte segrete

Il reato ipotizzato dai pm

Dalle prime informazioni che circolano da fonti informate, il reato ipotizzato dalla procura per Giusi Bartolazzi è il 371 bis del Codice penale, che punisce "chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito".

Il ruolo di Bartolazzi nel dossier Almasri 

È prevista una pena fino a quattro anni di reclusione. Secondo le testimonianze e gli atti del procedimento, la capo di Gabinetto di Nordio avrebbe svolto un ruolo importante nella gestione del dossier aperto con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per Almasri e del successivo scambio di comunicazioni all'interno del ministero tra il 19 gennaio, giorno dell'arresto del generale libico, e il 21 gennaio, data del suo rimpatrio.

