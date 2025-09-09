Caso Almasri, è indagata Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto di Nordio

Roma, 9 settembre 2025 – Nuovo colpo di scena nel caso Almarsi. Dopo la bufera che ha travolto i vertici del Governo Meloni, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il nome di Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia. La dirigente è indagata per il reato di false informazioni al pubblico ministero, omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Secondo la procura, non solo avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione del dossier Almasri – aperto dal Ministero con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per il generale libico – ma avrebbe anche omesso dei fatti quando il mese scorso è stata ascoltata dai pm nell’ambito del procedimento a carico del ministro Carlo Nordio.

Perchè è indagata

A quanto si apprende, l’indagine è scattata nell'ambito del procedimento per il caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso.

Bartolozzi era stata ascoltata dal tribunale dei ministri per un procedimento in cui il guardasigilli Nordio deve rispondere di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Il tribunale dei ministri, lo scorso mese, aveva inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio.

Il reato ipotizzato dai pm

Dalle prime informazioni che circolano da fonti informate, il reato ipotizzato dalla procura per Giusi Bartolazzi è il 371 bis del Codice penale, che punisce "chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito".

Il ruolo di Bartolazzi nel dossier Almasri

È prevista una pena fino a quattro anni di reclusione. Secondo le testimonianze e gli atti del procedimento, la capo di Gabinetto di Nordio avrebbe svolto un ruolo importante nella gestione del dossier aperto con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per Almasri e del successivo scambio di comunicazioni all'interno del ministero tra il 19 gennaio, giorno dell'arresto del generale libico, e il 21 gennaio, data del suo rimpatrio.