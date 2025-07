Alleati ancora divisi sullo ius scholae. Barelli (FI) attacca la Lega:: "Leggete la proposta"

La questione dello ius scholae è tutt’altro che chiusa, anzi sta già ricominciando ad agitare le acque tra gli alleati della maggioranza. Il casus belli, a una settimana esatta dalle perplessità manifestate da Pier Silvio Berlusconi sulla proposta azzurra, questa volta è un’intervista sui siti web di La Repubblica e La Stampa, al capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barrelli (foto). Rispondendo in Transatlantico ai giornalisti, l’azzurro si è espresso sulla questione della cittadinanza appena rilanciata dal leader di FI, Antonio Tajani, puntualizzando che riproporla non è stata tanto una mossa in risposta ai dubbi di Berlusconi Jr, ma "più nei confronti di chi ha marciato sopra a questa storia", ovvero il partito di Via Bellerio. "Quando si sta in una coalizione – insiste l’azzurro – si decide assieme cosa si fa". Barelli lancia quindi il sasso ma senza nascondere la mano: "È chiaro – prosegue – che qualunque cosa che sia profondamente divisiva non va fatta. Però se tu mi stimoli e mi dici che la mia proposta e’ una ‘cavolata’, allora tu Lega mi costringi a dirti: leggitela, la nostra proposta. E dico anche: ‘ignoranti, leggetela’, perché dire che devi fare dieci anni di scuola dell’obbligo, studiando italiano, matematica, geografia e storia, è una robetta seria. Non puoi liquidarla dicendo che è una cavolata, se sei mio alleato". La risposta, dai toni telegrafici, arriva a stretto giro del partito di Via Bellerio: "Lo ius scholae non è una priorità né per la Lega, né per il governo, né per gli italiani".